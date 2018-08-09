Кабмин одобрил передачу СП «Роснефти» и Statoil лицензии на Северо-Комсомольский участок

Сейчас лицензия на месторождение принадлежит «Роснефти».

В сентябре прошлого года дочернее предприятие «Роснефти» — «РН-Разведка и добыча» и Statoil Russia AS подписали акционерное и операционное соглашение в отношении предприятия «СевКомНефтегаз», на базе которого будет осуществляться совместная разработка Северо-Комсомольского месторождения. Соглашение предполагает, что Statoil приобретет 33,33% в «СевКомНефтегазе». Кроме того, этот документ утверждает порядок управления активом в стадии разработки.

Стороны отмечали успешную реализацию пилотного проекта по бурению и испытанию двух скважин, позволяющих добывать высоковязкую нефть пласта ПК-1 Северо-Комсомольского месторождения: в результате работ в 2015-2016 годах запасы нефти и конденсата по категории 2P увеличились с 52 до 111 млн т. Начало этапа опытно-промышленной эксплуатации пласта ПК-1 заложит основу для полномасштабной разработки месторождения.

Северо-Комсомольское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на территории Пуровского и Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Площадь лицензионного участка — 1368,91 кв. км. По последним данным, остаточные извлекаемые запасы нефти и конденсата (АВ1В2) составляют 203 млн т, газа — 179 млрд куб. м. «Роснефть» и Statoil подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Северо-Комсомольского месторождения в 2013 году.