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Apple может стать «козырем Пекина» в торговой войне
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СМИ: Apple может стать «козырем Пекина» в торговой войне 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
В июле Apple получила $9,6 млрд выручки с Китая. Компания выигрывает от дешевой рабочей силы и налаженных механизмов поставок. Однако этим может воспользоваться Пекин в торговом противостоянии с Вашингтоном.
Apple должна делиться с Китаем прибылью в большем объеме, иначе компания рискует столкнуться с «гневом и националистическими настроениями» на фоне продолжающейся торговой войны, пишет «Народная ежедневная газета КНР».
Издание отмечает, что благодаря дешевизне рабочей силы и налаженным цепочкам поставок, Apple многое выигрывает: в июле китайский рынок принес компании $9,6 млрд, что помогло технологическому гиганту поставить рекорд по капитализации, превысившей $1 трлн.
Однако продолжающаяся торговая война между США и Китаем может сделать Apple и другие американские компании уязвимыми, и Пекин сможет использовать их в противостоянии, как свои «козыри», пишет издание.
Другие китайские СМИ солидарны с коллегами.
“Успех, достигнутый на китайском рынке, может спровоцировать националистические настроения, так как недавно принятые президентом США Дональдом Трампом протекционистские меры сильно ударили по китайским компаниям”, — пишет «Жэньминь жибао».
Издание отмечает, что Китай на сегодняшний день является самым важным зарубежным рынком для американского Apple. Но он может потерять его, если станет объектом «гнева и националистических настроений». Китай не хочет закрывать свои двери для Apple, несмотря на торговый конфликт.
“Но если американская компания хочет заработать хорошие деньги в Китае, ей необходимо поделиться своими дивидендами с китайским народом”, — пишут в СМИ.
Правда, как американская компания будет «делиться с народом» инициаторы идеи не сообщают.
До сих пор Apple дистанцировалась от торговой войны. Ранее Дональд Трамп уже сообщил исполнительному директору Apple Тиму Куку, что iPhone, собранный в Китае, будет избавлен от пошлин.
Но по информации СМИ, китайские компании в цепочке поставок Apple получают только 1,8% от общей прибыли, получаемой от продаж флагманского устройства. И китайская пресса полагает, что рано или поздно американские технологические компании все-таки окажутся «на линии огня» в торговой войне.
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