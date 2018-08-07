Банковские вклады малого бизнеса начнут страховать

Действующая система страхования банковских вкладов распространится на средства малых предприятий. Величина возмещения будет такой же, как у частных вкладчиков и индивидуальных предпринимателей — до 1,4 миллиона рублей. Закон об этом подписал президент Владимир Путин , его публикует "Российская газета"

Сейчас в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только деньги физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в то время как субъекты малого бизнеса — юридические лица остаются незащищенными и испытывают серьезные финансовые проблемы, говорилось в опубликованном ранее Банком России пояснении к документу. "Отсутствие страхования их денежных средств серьезно тормозит развитие малого бизнеса", — подчеркивали в ЦБ. Согласно поправкам в действующее законодательство, закон о страховании вкладов будет распространяться на лица, относящиеся к малым предприятиям в соответствии с Законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Закон определяет документы, которые малые предприятия должны подать в АСВ при наступлении страхового случая для выплаты им страхового возмещения, а также порядок перечисления сумм страхового возмещения. Согласно документу, система страхования вкладов распространится на средства малых предприятий с 1 января 2019 года. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценивал, что под действие закона попадут почти три миллиона малых предприятий, а общая сумма страхового покрытия составит около двух триллионов рублей.

Кроме того, новый закон вносит изменения в закон о банкротстве. По ним перешедшие в АСВ требования по договорам вклада предприятий малого бизнеса включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.

Страхование вкладов малого бизнеса будет выгодно частным банкам, сосредоточенным на секторе малого и среднего бизнеса, писали ранее аналитики международного рейтингового агентства Moody’s. "Это облегчит давление, возникающее из-за оттока клиентов в трудные времена", — отмечали они. По мнению аналитиков Moody’s, инициатива в целом будет положительна для российских банков, поскольку повысит стабильность вкладов и доверие вкладчиков.