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Gefco завершила покупку испанской GLT
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Gefco завершила покупку испанской GLT 

Прайм 4 часа назад
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Французский логистический оператор Gefco ("дочка" РЖД) закрыла сделку по покупке испанской компании GLT, специализирующейся на перевозках между Европой и Марокко, говорится в релизе оператора.
"Gefco Group, глобальный провайдер услуг в области промышленных перевозок и европейский лидер в сфере автомобильной логистики, завершила сделку по приобретению GLT, специализирующейся на перевозках между Европой и Марокко, после получения одобрения со стороны ЕС", — сообщает компания.
Gefco объявила о старте сделки по приобретению GLT в январе 2018 года.
Gefco входит в десятку крупнейших логистических компаний Европы. РЖД стали владельцами 75% уставного капитала компании в декабре 2012 года. Компания приобрела этот пакет у группы Peugeot-Citroen за 800 миллионов евро. Gefco представлена более чем в 150 странах. Группа развивает свою деятельность в Центральной и Восточной Европе, России и странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, Южной и Северной Америке.
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