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ФАС разрешила Beluga Group приобрести винодельческое хозяйство «Вилла Романов» в Тамани
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ФАС разрешила Beluga Group приобрести винодельческое хозяйство «Вилла Романов» в Тамани 

Rambler News Service 3 часа назад
ФАС России разрешила российской алкогольной компании Beluga Group приобрести 100% винодельческого хозяйства «Вилла Романов» в Тамани, а также 100% зерновой компании «Лиман», следует из материалов ведомства.
«В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 28 и статьей 33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ ''О защите конкуренции» Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство Общества с ограниченной ответственностью ''Белуга Импорт'' о приобретении 100% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью ''Лиман'' и 100% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью ''Вилла Романов'' и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в решении ФАС.
О приобретении «Вилла Романов» Beluga Group сообщила 30 июня 2018 года. Компания отметила, что данное винодельческое хозяйство способно выпускать 2,5 млн бутылок вина в год, имеет собственные виноградники и туристический комплекс. В рамках сделки Beluga Group купит 1 тыс. га сельскохозяйственной земли, из которой 231 гектар уже с существующими виноградниками, а остальные земли — под перспективную посадку.
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