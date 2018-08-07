АСВ требует с девяти бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка более 68,5 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов 7 августа подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка девяти лиц из числа контролировавших кредитную организацию в общем размере более 68,527 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Пробизнесбанк , являвшийся ядром финансовой группы «Лайф», был лишен лицензии 12 августа 2015-го и признан банкротом 27 октября того же года. АСВ было назначено конкурсным управляющим.

«В результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной конкурсным управляющим, установлено, что контролирующими банк лицами совершались виновные действия по выводу ликвидных активов банка посредством кредитования технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им исполнять обязательства перед банком), а также путем приобретения неликвидных ценных бумаг, замещения остатков денежных средств и ценных бумаг банка на права требования к техническим юридическим лицам и облигации технической организации, что явилось причиной существенного ухудшения финансового положения банка и его банкротства. Кроме того, руководителями банка не принимались меры по предупреждению банкротства кредитной организации», — поясняет в своем сообщении АСВ, уточняя, что данные обстоятельства по закону являются основаниями для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Новость

Как следует из сообщения агентства, указанную в иске сумму оно рассчитывает солидарно взыскать с бывшего члена совета директоров банка, его совладельца Александра Железняка , экс-предправления Дмитрия Дыльнова, бывшего члена правления Александра Ломова , бывшего члена совета директоров Эльдара Бикмаева и еще пяти лиц: Алексеева Н. В., Арифулина Н. Ш., Казанцева В. В., Артемова К. В., Журкиной Н. Г. Уточним, что ряд ответчиков фигурировали в сообщениях о связанных с Пробизнесбанком уголовных делах.

Так, в апреле прошлого года СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела о хищении бывшим руководством Пробизнесбанка 25 млрд рублей. По версии следствия, бывший президент Пробизнесбанка, экс-глава финансовой группы «Лайф» Сергей Леонтьев вместе с тогдашним председателем правления Александром Желязняком создали преступную группу с целью хищения денег из банка. Помимо прочих в эту группу входил Николай Алексеев , занимавший должность начальника департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка.

Позже стало известно, что Николай Алексеев по другому делу — на 2,4 млрд рублей — получил четыре года колонии. Кроме того, экс-руководитель управления по взаимодействию с акционерами Пробизнесбанка Марина Крылова получила 3,5 года лишения свободы за пособничество в хищении 2,4 млрд В декабре 2017-го сообщалось, что дело в отношении бывшего вице-президента Пробизнесбанка Вячеслава Казанцева и еще семи человек, которым также инкриминируется участие в хищении 2,4 млрд рублей, было возвращено в прокуратуру

В июне стало известно, что Мосгорсуд сократил с шести до трех месяцев срок продления ареста бывшего вице-президента Пробизнесбанка Вячеслава Казанцева, а также менеджеров Оксаны Кравченко и Сергея Калачева, обвиняемых в хищении 2,4 млрд рублей у кредитной организации. Аналогичное решение было принято в отношении находившегося под домашним арестом Кирилла Артемова. Уточнялось, что весной этого года прокуратура вновь направило материалы в суд, где по итогам предварительных слушаний было принято решение о передаче дела по подсудности в Никулинский суд Москвы.

В январе этого года АСВ назвало итоговую сумму выявленной в Пробизнесбанке недостачи: 85,5 млрд рублей.

Новость