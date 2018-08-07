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Вице-премьер Максим Акимов выдвинут кандидатом в совет директоров ГТЛК
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Вице-премьер Максим Акимов выдвинут кандидатом в совет директоров ГТЛК 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство выдвинуло шесть кандидатов от РФ в совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), в том числе заместителя председателя правительства России Максима Акимова. Это следует из распоряжения, размещенного на сайте кабмина.
Кроме Акимова в качестве представителей РФ в совет директоров выдвинуты: замглавы Минтранса Сергей Аристов, глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, глава совета директоров "Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи" Юрий Медведев и гендиректор ГТЛК Сергей Храмагин.
Государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность для развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ.
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