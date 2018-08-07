Вице-премьер Максим Акимов выдвинут кандидатом в совет директоров ГТЛК

Государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность для развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ.