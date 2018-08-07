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Сбербанк осенью запустит бизнес-акселератор для молодых компаний
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Сбербанк осенью запустит бизнес-акселератор для молодых компаний 

Банки.ру 4 часа назад
Сбербанк осенью объявит о запуске акселератора для стартапов, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Лев Хасис.
«Можно будет поучаствовать всем желающим, до конца года он начнет работу», — пояснил топ-менеджер кредитной организации.
С марта этого года Сбербанк совместно с ВШЭ работает над проектом Sber#Up. Это корпоративный бизнес-акселератор для сотрудников кредитной организации. Банк предложил работникам подготовить бизнес-проекты, которые могут быть встроены в его экосистему.
Для участия в программе работники направили свыше 600 заявок. Каждому из победителей банк обещал выделить финансирование до 10 млн рублей. В итоге инвестиции направят в шесть проектов.
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