Сбербанк осенью запустит бизнес-акселератор для молодых компаний

Сбербанк осенью объявит о запуске акселератора для стартапов, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Лев Хасис

«Можно будет поучаствовать всем желающим, до конца года он начнет работу», — пояснил топ-менеджер кредитной организации.

С марта этого года Сбербанк совместно с ВШЭ работает над проектом Sber#Up. Это корпоративный бизнес-акселератор для сотрудников кредитной организации. Банк предложил работникам подготовить бизнес-проекты, которые могут быть встроены в его экосистему.

Для участия в программе работники направили свыше 600 заявок. Каждому из победителей банк обещал выделить финансирование до 10 млн рублей. В итоге инвестиции направят в шесть проектов.