Ещё
Промышленным предприятиям возместят затраты
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.51
+0.00 Золото
1210.60
–0.02 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1599
–0.0130
25.07
1.1728
06.08
01.08
27.07

Промышленным предприятиям возместят затраты 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: YANDEX.RU/IMAGES/
Решением Правительства скорректирован порядок выделения субсидий организациям промышленности для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам. В частности, расширен перечень условий выделения средств. Соответствующее постановление вступает в силу 8 августа 2018 года.
Субсидии из федерального бюджета предоставляются промышленным организациям для возмещения части затрат, понесенных в 2015 и 2016 годах. Оно осуществляется на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, международных финансовых организациях (созданных при участии РФ) и «Внешэкономбанке».
Получить субсидию могут российские организации гражданской промышленности, осуществляющие деятельность в сферах сельскохозяйственного, транспортного, тяжелого, энергетического, нефтегазового машиностроения, фармацевтической и медицинской промышленности и другие.
Условия таковы: предприятие не должно являться иностранным или иметь долю участия иностранных юридических лиц в уставном капитале больше 50%, у организации не должно быть задолженностей по уплате налогов и сборов или по субсидиям перед федеральным бюджетом и т.д. В соответствии с изменением в законодательстве, в государственной информационной системе промышленности должны находиться сведения об организации.
Кроме того, согласно внесенным поправкам, для заключения договора о предоставлении субсидии организации должны будут предоставить на один документ больше: справку, подтверждающую, что организацией выполнены требования для включения в информационную систему промышленности. Среди требований — предоставление информации о состоянии промышленности и прогнозе ее развития, об использовании ресурсосберегающих технологий, о кадровом потенциале и др.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и уполномоченные органы финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения организацией целей, условий и порядка предоставления субсидии. В случае установления фактов нарушения условий, организация обязана возвратить в доход федерального бюджета субсидию в полном объеме.
Парламентская газета: последние новости
Росгидромету не хватает 15 миллиардов «Русал» начал консервацию мощностей на заводе в Надвоицах из-за санкций «Роснефть» в первом полугодии увеличила прибыль в четыре раза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ нашли способ «заставить» самозанятых платить129
Россияне накопили более 32 трлн рублей7
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»457
Правительство не смогло выполнить поручение Путина299
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение