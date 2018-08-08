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Российский бизнес все меньше уверен в будущем?
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Российский бизнес все меньше уверен в будущем? 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Высшая школа экономики рассчитала очередной индекс настроений российского бизнеса. Результаты основаны на опросах руководителей почти четырех тысяч предприятий реального сектора.
По данным экономистов, индекс предпринимательской уверенности в июле по сравнению с июнем снизился на один процентный пункт и составил минус 4%. Как легко понять, это свидетельствует о неуверенности российских предпринимателей в будущем. В частности, многие говорят о падении спроса, росте цен у поставщиков и недоступных кредитах.
Business FM также попросила бизнес взглянуть в будущее.
Андрей Разбродин президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности «То, что в экономике сегодня по-прежнему нет денег, и приводит к падению бизнес-активности в значительной степени, то есть практически ничего не меняется в этом плане. Разговоры идут, а ситуация не меняется. Поэтому, несмотря на разговоры о том, что зарплата увеличивается в последний год, она увеличивается не настолько, чтобы потребительский спрос начал расти. Соответственно, это тоже сказывается на бизнес-активности».
Генеральный директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов с уверенностью смотрит в будущее и строит большие планы:
Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компаний «Русит»: «Мы планируем в августе закончить монтаж новой линии, у нас под эту новую линию практически полная загрузка, которая приведет к двойному увеличению товарооборота. То есть мы на будущее смотрим с достаточно большим оптимизмом, я планирую до конца года примерно удвоение товарооборота, соответственно и прибыли. Себестоимость производства в России стала, наверное, ниже, чем в Китае. Ввиду того, что мы к Европе ближе, у нас появился экспортный потенциал на Европу, и мы новое производство создаем именно с прицелом, чтобы процентов 20-25 этой продукции продавать в Европу».
Уверенности в будущем нет, признает директор компании «Лазерный центр» Сергей Горный:
Сергей Горный, директор компании «Лазерный центр»: «Да черт его знает, реальной информации нет, вся, как сейчас говорят, фейковая. Мы, конечно, бьем тут собственные рекорды, но опять же это на фоне того, что было 10 млн долларов, а стало 5 млн, до 6 млн увеличить хорошо, вроде быстро растет в рублях. Главная проблема — что нет уверенности в будущем. Соответственно, нет доверия между клиентами, а это вообще чреватая ситуация. На что можно рассчитывать — на собственные силы, выход на мировой рынок чего-нибудь купить, вот и вся тема».
Данные статистики куда оптимистичнее. В июле промышленное производство выросло к июню более чем на 2%. А если брать данные за шесть месяцев, то рост составил 3% год к году, сообщал Росстат.
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