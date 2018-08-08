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«Коммерсантъ» узнал реальные траты Mail.ru и «Яндекса» из-за «пакета Яровой»
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«Коммерсантъ» узнал реальные траты Mail.ru и «Яндекса» из-за «пакета Яровой» 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом говорится в письме Минэкономразвития министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Минкомсвязь ранее проанализировало расходы на реализацию «пакета Яровой» на примере компании Rambler Group, которая, по оценке ведомства, потратит 11 миллионов рублей единоразово и 120 тысяч рублей в месяц.
В Минэкономразвития также указали, что для исполнения пакета антитеррористических законов интернет-компании фактически будут обязаны разрабатывать и использовать системы оперативно-разыскных мероприятий, а это прямо запрещено законом.
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