«Коммерсантъ» узнал реальные траты Mail.ru и «Яндекса» из-за «пакета Яровой»

Об этом говорится в письме Минэкономразвития министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Минкомсвязь ранее проанализировало расходы на реализацию «пакета Яровой» на примере компании Rambler Group, которая, по оценке ведомства, потратит 11 миллионов рублей единоразово и 120 тысяч рублей в месяц.

В Минэкономразвития также указали, что для исполнения пакета антитеррористических законов интернет-компании фактически будут обязаны разрабатывать и использовать системы оперативно-разыскных мероприятий, а это прямо запрещено законом.