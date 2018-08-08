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Samsung вложит $22 млрд в перспективные технологии
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Samsung вложит $22 млрд в ближайшие 3 года в перспективные технологии 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Южнокорейская группа компаний Samsung Group инвестирует 25 триллионов вон (22 миллиарда долларов) в ближайшие три года в развитие технологий, которые будут способствовать будущему росту компании, говорится в сообщении Samsung.
В частности, компания планирует вложить средства в развитие таких направлений как искусственный интеллект (AI), 5G, компоненты автомобильной электроники и биофармацевтический бизнес. Отмечается, что большая часть инвестиций будет сделана Samsung Electronics.
"Samsung ожидает, что инновации, основанные на технологиях искусственного интеллекта, будут способствовать трансформации отрасли, а телекоммуникационная технология нового поколения 5G создаст новые возможности в автономном вождении, в интернете вещей (IoT) и робототехнике", — отмечает компания.
Samsung указывает, что с учетом ранее объявленных вложений общий объем инвестиций компании в течение ближайших трех лет достигнет 180 триллионов вон (160 миллиардов долларов), при этом 130 триллионов вон (115,8 миллиарда долларов) будут инвестированы в предприятия в Южной Корее.
Компания также планирует в течение указанного периода нарастить число новых рабочих мест до 40 тысяч с 20 тысяч, объявленных ранее. При этом предполагается, что сделанные инвестиции помогут создать в смежных отраслях в Южной Корее около 700 тысяч новых рабочих мест.
Samsung — южнокорейская группа компаний, в которую входит знаменитый производитель электроники Samsung Electronics. Компания основана в 1938 году, работает в 73 странах мира.
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