Samsung вложит $22 млрд в перспективные технологии

Samsung вложит $22 млрд в ближайшие 3 года в перспективные технологии

Южнокорейская группа компаний Samsung Group инвестирует 25 триллионов вон (22 миллиарда долларов) в ближайшие три года в развитие технологий, которые будут способствовать будущему росту компании, говорится в сообщении Samsung.

В частности, компания планирует вложить средства в развитие таких направлений как искусственный интеллект (AI), 5G, компоненты автомобильной электроники и биофармацевтический бизнес. Отмечается, что большая часть инвестиций будет сделана Samsung Electronics.

"Samsung ожидает, что инновации, основанные на технологиях искусственного интеллекта, будут способствовать трансформации отрасли, а телекоммуникационная технология нового поколения 5G создаст новые возможности в автономном вождении, в интернете вещей (IoT) и робототехнике", — отмечает компания.

Samsung указывает, что с учетом ранее объявленных вложений общий объем инвестиций компании в течение ближайших трех лет достигнет 180 триллионов вон (160 миллиардов долларов), при этом 130 триллионов вон (115,8 миллиарда долларов) будут инвестированы в предприятия в Южной Корее.

Компания также планирует в течение указанного периода нарастить число новых рабочих мест до 40 тысяч с 20 тысяч, объявленных ранее. При этом предполагается, что сделанные инвестиции помогут создать в смежных отраслях в Южной Корее около 700 тысяч новых рабочих мест.

Samsung — южнокорейская группа компаний, в которую входит знаменитый производитель электроники Samsung Electronics. Компания основана в 1938 году, работает в 73 странах мира.