Завод по переработке электроники появится в Ростовской области

АО «Корпорация Экополис» заявила о планах построить 12 заводов по переработке электроники в восьми субъектах РФ. Современные предприятия появятся в Ростове-на-Дону, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Орле.

Как рассказал РБК Ростов руководитель отдела маркетинга компании Виталий Касливцев, по предварительным подсчетам, ростовский завод сможет переработать до 50 тыс. тонн электронного лома в год.

На данный момент обсуждается вопрос объема планируемых инвестиций. Эксперты уверены, проекты по переработке выгодны и предприятиям, и регионам. Рынок вторичного сырье переживает бурный рост во всем мире. Связано это с удорожанием стоимости первичного сырья, и с объемом отходов, создаваемых человеком. Предприятия по глубокой переработке отходов востребованы во всех регионах России. в Ростовской области сейчас несколько компаний занимает переработкой стекла, алюминия, шин, медицинских отходов. Недавно власти анонсировали начало строительства в донской столице нового комплекса по переработке пластика. Инвестиции в проект оценили в 4 млрд рублей.