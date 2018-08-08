Глава банка «плохих» долгов объяснил свое назначение на этот пост

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«Юрий Адамович проделал работу, которую и должен был: БНА создан, команда сформирована, структура утверждена. Я же отвечаю в группе за формирование финансовой модели и за работу по разделению активов на профильные и непрофильные — не только в «ФК Открытие», но и в Бинбанке и «Рост банке». Я участвовал в формировании менеджерского состава БНА. Поэтому из всей нашей команды я, как менеджер наиболее погруженный и посвященный в задачи БНА, владею всеми вопросами работы банка, его стратегии, структуры активов и проч. Кроме того, я возглавлял совет директоров «Траста»», — рассказал Соколов.

По его словам, решение о том, что он возглавит банк плохих долгов «выработано за последний месяц».

«В процессе формирования любой организации всегда идут обсуждения, какие менеджеры на каких позициях могут и будут находиться», — сказал банкир.