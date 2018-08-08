Глава банка «плохих» долгов объяснил свое назначение на этот пост 

Александр Соколов возглавил банк непрофильных активов (БНА), потому что «наиболее погружен и посвящен в задачи БНА». Об этом топ-менеджер заявил в интервью «Ведомостям», объясняя, почему на эту должность был назначен в июле именно он, а не Юрий Адамович, кандидатуру которого на Петербургском международном экономическом форуме заявлял глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
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«Юрий Адамович проделал работу, которую и должен был: БНА создан, команда сформирована, структура утверждена. Я же отвечаю в группе за формирование финансовой модели и за работу по разделению активов на профильные и непрофильные — не только в «ФК Открытие», но и в Бинбанке и «Рост банке». Я участвовал в формировании менеджерского состава БНА. Поэтому из всей нашей команды я, как менеджер наиболее погруженный и посвященный в задачи БНА, владею всеми вопросами работы банка, его стратегии, структуры активов и проч. Кроме того, я возглавлял совет директоров «Траста»», — рассказал Соколов.
По его словам, решение о том, что он возглавит банк плохих долгов «выработано за последний месяц».
«В процессе формирования любой организации всегда идут обсуждения, какие менеджеры на каких позициях могут и будут находиться», — сказал банкир.
Банк «Открытие» объявил о завершении БНА в конце июля. В частности, сообщалось о завершении юридического и операционного присоединения банка «Рост» к банку «Траст».
Ранее сообщалось, что банк непрофильных активов должен был возглавить Юрий Адамович из банка «ФК Открытие». Именно он руководил всеми процессами создания БНА. Как рассказывали газете «Ведомости» источники, близкие к Центробанку, кандидатура Адамовича, точнее, его биография, вызвали вопросы у силовых ведомств. Между банком «ФК Открытие» и силовыми структурами шли споры по поводу Адамовича. В конечном итоге силовые ведомства не согласовали его.