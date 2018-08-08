«Мегафон» перешел под контроль нового холдинга Усманова

Кипрский холдинг Алишера Усманова USM Holdings Limited перевел ООО "АФ Телеком Холдинг", владеющее 56,3% оператора "Мегафон", под управление российского ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ". Об этом говорится в материалах компании.
ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" зарегистрировано 28 апреля 2018 года, Усманову принадлежит в нем 49% и 30% Владимиру Скочу. В свою очередь, оно является единственным участником ООО "АФ Телеком Холдинг", которому принадлежит 56,3% уставного капитала оператора "Мегафон", следует из данных базы СПАРК.
Ранее в рамках деофшоризации активов и перевода бенефициарного владения группы USM в российскую юрисдикцию, была также подписана документация о передаче на ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" 100% долей в компаниях, владеющих 100% акций АО "ХК "Металлоинвест".
Усманов является крупнейшим акционером холдинга USM, который контролирует производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", интернет-компанию Mail.ru Group.