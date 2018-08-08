«Котировки отвлекают»: Илон Маск снимает Tesla с биржи

Илону Маску надоело пристальное внимание критиков к компании Tesla, из-за чего он решил пойти на радикальные меры — бизнесмен планирует выкупить все акции производителя электрокаров и сделать его частной компанией. По словам миллиардера, это является единственным правильным решением в текущей ситуации.

Нельзя отвлекаться на котировки

Предприниматель Илон Маск заявил о своем намерении превратить Tesla в частную (непубличную) компанию и выкупить акции по цене в $420 за шутку. «Финансирование обеспечено», — написал миллиардер в своем твиттере.

Кроме того, он рассказал, что уже заручился поддержкой инвесторов. Уже существующим акционерами предлагается продать активы Маску, либо сохранить их и остаться инвесторами Tesla, как частной компании.

По данным CNBC, выкуп всех акций Tesla по $420 обойдется в $84 млрд Впрочем, Маск уже является владельцем 20% акций своей компании.

Так как Илон Маск имеет репутацию шутника, многие восприняли его сообщение как очередной розыгрыш — например, 1 апреля текущего года в своем твиттере он заявил о банкротстве Tesla. Тем не менее, американская биржа NASDAQ на некоторое время приостановила торги акциями Tesla до тех пор, пока инженер не опубликовал дополнительные разъяснения.

Чтобы убедить всех в серьезности своих намерений, Маск опубликовал официальное сообщение в блоге Tesla, в котором называет вывод акций с биржи «правильным шагом вперед».

По его словам, будучи публичной компанией, Tesla часто сталкивается с большими скачками в стоимости акций, что сильно «отвлекает» сотрудников, каждый из которых является акционером.

«Я верю в то, что мы работаем лучше всего, когда каждый сконцентрирован на выполнении своих функций, когда мы можем сфокусироваться на нашей долгосрочной миссии», — заявил Маск.

Он привел в пример свою другую компанию — Space X, которая, по мнению миллиардера, является более эффективным бизнесом, во многом благодаря тому, что является частной компанией.

Маск добавил, что Tesla покидает биржу не навсегда — возможно, в будущем, когда компания достигнет медленного, но более стабильного роста, акции снова вернутся на торги.

Маск выразил надежду, что все сотрудники Tesla останутся акционерами. Они смогут периодически продавать свои активы, а также высказывать свое мнение касательно развития компании.

В конце своего письма бизнесмен еще раз добавил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято сообща, с участием акционеров.

«Если процесс завершится так, как я ожидаю, то частная Tesla предоставит нам всем огромные возможности. В любом случае, мы надеемся на светлое будущее и продолжим бороться, чтобы завершить нашу миссию», — заявил Илон Маск.

Акции Tesla торгуются на бирже с июня 2010 года.

Меньше внимания — меньше стресса

С начала этого года Илон Маск столкнулся с волной критики в свой адрес. Это неудивительно, так как Tesla несет большие убытки, а также с трудом справляется с производством нового седана Model 3.

Компании удалось выйти на запланированный темп производства только в июле 2018 года, хотя она должна была достичь этой цели еще в конце прошлого года.

Кроме того, конкуренты Tesla тоже не дремлют, и многие европейские автоконцерны также планируют делать ставку на электромобили.

Превращение Tesla в частный бизнес поможет Маску избежать пристального внимания к успехам своей компании со стороны регуляторов, критиков и репортеров, что может благотворно отразиться на производстве и продажах.

Предприниматель хочет выкупить компанию для того, чтобы сфокусироваться на долгосрочных целях, а не краткосрочных, считает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов