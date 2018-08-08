«Котировки отвлекают»: Илон Маск снимает Tesla с биржи 

Илону Маску надоело пристальное внимание критиков к компании Tesla, из-за чего он решил пойти на радикальные меры — бизнесмен планирует выкупить все акции производителя электрокаров и сделать его частной компанией. По словам миллиардера, это является единственным правильным решением в текущей ситуации.
Нельзя отвлекаться на котировки
Предприниматель Илон Маск заявил о своем намерении превратить Tesla в частную (непубличную) компанию и выкупить акции по цене в $420 за шутку. «Финансирование обеспечено», — написал миллиардер в своем твиттере.
Кроме того, он рассказал, что уже заручился поддержкой инвесторов. Уже существующим акционерами предлагается продать активы Маску, либо сохранить их и остаться инвесторами Tesla, как частной компании.
По данным CNBC, выкуп всех акций Tesla по $420 обойдется в $84 млрд Впрочем, Маск уже является владельцем 20% акций своей компании.
Так как Илон Маск имеет репутацию шутника, многие восприняли его сообщение как очередной розыгрыш — например, 1 апреля текущего года в своем твиттере он заявил о банкротстве Tesla. Тем не менее, американская биржа NASDAQ на некоторое время приостановила торги акциями Tesla до тех пор, пока инженер не опубликовал дополнительные разъяснения.
Чтобы убедить всех в серьезности своих намерений, Маск опубликовал официальное сообщение в блоге Tesla, в котором называет вывод акций с биржи «правильным шагом вперед».
По его словам, будучи публичной компанией, Tesla часто сталкивается с большими скачками в стоимости акций, что сильно «отвлекает» сотрудников, каждый из которых является акционером.
«Я верю в то, что мы работаем лучше всего, когда каждый сконцентрирован на выполнении своих функций, когда мы можем сфокусироваться на нашей долгосрочной миссии», — заявил Маск.
Он привел в пример свою другую компанию — Space X, которая, по мнению миллиардера, является более эффективным бизнесом, во многом благодаря тому, что является частной компанией.
Маск добавил, что Tesla покидает биржу не навсегда — возможно, в будущем, когда компания достигнет медленного, но более стабильного роста, акции снова вернутся на торги.
Маск выразил надежду, что все сотрудники Tesla останутся акционерами. Они смогут периодически продавать свои активы, а также высказывать свое мнение касательно развития компании.
В конце своего письма бизнесмен еще раз добавил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято сообща, с участием акционеров.
«Если процесс завершится так, как я ожидаю, то частная Tesla предоставит нам всем огромные возможности. В любом случае, мы надеемся на светлое будущее и продолжим бороться, чтобы завершить нашу миссию», — заявил Илон Маск.
Акции Tesla торгуются на бирже с июня 2010 года.
Меньше внимания — меньше стресса
С начала этого года Илон Маск столкнулся с волной критики в свой адрес. Это неудивительно, так как Tesla несет большие убытки, а также с трудом справляется с производством нового седана Model 3.
Компании удалось выйти на запланированный темп производства только в июле 2018 года, хотя она должна была достичь этой цели еще в конце прошлого года.
Кроме того, конкуренты Tesla тоже не дремлют, и многие европейские автоконцерны также планируют делать ставку на электромобили.
Превращение Tesla в частный бизнес поможет Маску избежать пристального внимания к успехам своей компании со стороны регуляторов, критиков и репортеров, что может благотворно отразиться на производстве и продажах.
Предприниматель хочет выкупить компанию для того, чтобы сфокусироваться на долгосрочных целях, а не краткосрочных, считает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.
«Однако выкупить акции с рынка будет не просто, поскольку лично у Илона нет таких денег. Одна из возможностей — это сделать LBO (финансируемый выкуп), когда компании дают финансирование на покупку в долг. В этом случае не факт, что инвесторы будут этому рады и согласятся на выкуп акций. В случае, если какой-то фонд готов профинансировать сделку, то тогда Маск вернет контроль над компанией и получит возможность ориентироваться только на долгосрочные цели. Ожидаю, что скоро станет понятно, кто поможет Илону Маску купить компанию, потому что вряд ли он стал бы рисковать юридическим разбирательством и будущим своей компании», — заключил эксперт.