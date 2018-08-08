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ФАС решила оштрафовать «большую тройку»
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ФАС решила оштрафовать «большую тройку» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба планирует наложить штрафы на МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») за нарушения, связанные с внутрисетевым роумингом.
Размер штрафа ведомство установит в течение августа, передает ТАСС со ссылкой на замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.
По его словам, ФАС завершила дела в отношении российских операторов по внутрисетевому роумингу.
«Мы добились отмены роуминга, и в ближайшее время все операторы связи прекратят нарушения антимонопольного законодательства, отменив внутрисетевой роуминг», — пообещал он.
Так, «Вымпелком» отменит внутрисетевой роуминг с 20 августа, «Мегафон» — с 30 августа, МТС — до 30 августа для 90% абонентов и до 30 сентября для оставшихся.
По мнению Голомолзина, это не должно привести к повышению стоимости базовых тарифов на связь.
«Оснований для этого нет. Просто за счет снижения тарифов абоненты начнут потреблять гораздо больше объема услуг и в этом смысле операторы не теряют доходность», — добавил он.
Во вторник МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») согласились отменить плату за входящие звонки в поездках по России.
В марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении МТС и «Мегафона», проверив отчеты операторов об отмене внутрисетевого роуминга в России. Через некоторое время дело было открыто в отношении «Вымпелкома».
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