ФАС решила оштрафовать «большую тройку»

Размер штрафа ведомство установит в течение августа, передает ТАСС со ссылкой на замглавы ФАС Анатолия Голомолзина

По его словам, ФАС завершила дела в отношении российских операторов по внутрисетевому роумингу.

«Мы добились отмены роуминга, и в ближайшее время все операторы связи прекратят нарушения антимонопольного законодательства, отменив внутрисетевой роуминг», — пообещал он.

Так, «Вымпелком» отменит внутрисетевой роуминг с 20 августа, «Мегафон» — с 30 августа, МТС — до 30 августа для 90% абонентов и до 30 сентября для оставшихся.

По мнению Голомолзина, это не должно привести к повышению стоимости базовых тарифов на связь.

«Оснований для этого нет. Просто за счет снижения тарифов абоненты начнут потреблять гораздо больше объема услуг и в этом смысле операторы не теряют доходность», — добавил он.

Во вторник МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») согласились отменить плату за входящие звонки в поездках по России.

В марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении МТС и «Мегафона», проверив отчеты операторов об отмене внутрисетевого роуминга в России. Через некоторое время дело было открыто в отношении «Вымпелкома».