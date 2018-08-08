Дмитрий Медведев оценил внедрение новых технологий в энергетические сети

Муров положение дел считает стабильным. «Число аварий по отношению к такому же периоду 2017 года у нас снизилось на сегодня на 12 процентов, — привел он данные. — Если брать пятилетний период — с 2012 года, — соответственно, число аварий снижено на сегодня на 41 процент».

Очень важное для нас направление по цифровизации — это удаленная управляемость наших объектов

В финансовом плане «ФСК ЕЭС» тоже себя чувствует уверенно. За первое полугодие выручка выросла на 14 процентов, а за пять лет — в полтора раза до 216 миллиардов рублей. «И что самое главное, — подчеркнул руководитель ФСК, — с 2014 года компания полностью перешла на безубыточность, и мы начали нашим акционерам, в первую очередь в лице материнской компании — компании „Россети“ , платить дивиденды». С 2015 года выплачено 57 миллиардов. За прошлый год планируется выплатить более 20 миллиардов рублей.

— А что с «цифрой»? — поинтересовался Медведев. — Все-таки это задача общая сейчас для всей нашей экономики. Мы специально приняли программу по цифровой экономике. Как у вас здесь успехи? Потому что сети, как принято говорить, тоже должны быть умные и экономные. Что для этого делается?

По словам Андрея Мурова, из общей инвестиционной программы в 110-115 миллиардов рублей более 10 процентов каждый год вкладывается в цифровизацию. «И в ближайшие пять лет мы также запланировали порядка 10-12 миллиардов в год на эти цели», — рассказал он.

ФСК перевела все свои подстанции на цифровые приборы учета. Проект цифровой подстанции, отметил глава компании, является стратегическим. «Безусловно, очень важное для нас направление по цифровизации — это удаленная управляемость наших объектов», — продолжил он. В этом году планируется ввести в строй 18 объектов с такой технологией. К 2021 году их должно быть почти 100.

— Это действительно магистральное направление, и чем быстрее будет происходить процесс перехода на цифровые технологии, включая создание этой цифровой подстанции, тем лучше будет для всех, включая потребителей, — заметил Дмитрий Медведев.