Дмитрий Медведев оценил внедрение новых технологий в энергетические сети 

Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с председателем правления ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Андреем Муровым планы развития компании, обеспечивающей потребителей бесперебойным снабжением электроэнергией.
Муров положение дел считает стабильным. «Число аварий по отношению к такому же периоду 2017 года у нас снизилось на сегодня на 12 процентов, — привел он данные. — Если брать пятилетний период — с 2012 года, — соответственно, число аварий снижено на сегодня на 41 процент».
Очень важное для нас направление по цифровизации — это удаленная управляемость наших объектов
В финансовом плане «ФСК ЕЭС» тоже себя чувствует уверенно. За первое полугодие выручка выросла на 14 процентов, а за пять лет — в полтора раза до 216 миллиардов рублей. «И что самое главное, — подчеркнул руководитель ФСК, — с 2014 года компания полностью перешла на безубыточность, и мы начали нашим акционерам, в первую очередь в лице материнской компании — компании „Россети“, платить дивиденды». С 2015 года выплачено 57 миллиардов. За прошлый год планируется выплатить более 20 миллиардов рублей.
— А что с «цифрой»? — поинтересовался Медведев. — Все-таки это задача общая сейчас для всей нашей экономики. Мы специально приняли программу по цифровой экономике. Как у вас здесь успехи? Потому что сети, как принято говорить, тоже должны быть умные и экономные. Что для этого делается?
По словам Андрея Мурова, из общей инвестиционной программы в 110-115 миллиардов рублей более 10 процентов каждый год вкладывается в цифровизацию. «И в ближайшие пять лет мы также запланировали порядка 10-12 миллиардов в год на эти цели», — рассказал он.
ФСК перевела все свои подстанции на цифровые приборы учета. Проект цифровой подстанции, отметил глава компании, является стратегическим. «Безусловно, очень важное для нас направление по цифровизации — это удаленная управляемость наших объектов», — продолжил он. В этом году планируется ввести в строй 18 объектов с такой технологией. К 2021 году их должно быть почти 100.
— Это действительно магистральное направление, и чем быстрее будет происходить процесс перехода на цифровые технологии, включая создание этой цифровой подстанции, тем лучше будет для всех, включая потребителей, — заметил Дмитрий Медведев.
Между тем Правительство внесет в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства 3 миллиарда рублей на завершение проектов многоквартирных домов, реализацией которых занимались пять признанных банкротами компаний Urban Group — «Ивастрой», «Хайгейт», «Ваш город», «Экоквартал» и «Континент проект». Распоряжение о выделении бюджетных ассигнований министерству строительства и ЖКХ Дмитрий Медведев подписал 6 августа.