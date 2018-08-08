Берлин планирует и дальше ограничивать инвесторов из стран за пределами ЕС

По словам Альтмайера, особое внимание будет уделяться оборонным компаниям, а также организациям, связанным с гражданской безопасностью, например, в IT-области. Отметив, что правительство может наложить вето на иностранное предложение инвесторов, не являющихся гражданими ЕС , только в том случае, если продаваемая доля в компании достигнет 25%, министр подчеркнул, что Берлин хочет снизить барьер в выше названных сферах до 15%, сообщает The Local.

В случае утверждения предложения Кабинетом Министров ужесточенное регулирование может начать действовать к концу 2018 года.

Альтмайер подчеркнул, что Германия остается открытой для инвесторов, но интересы национальной безопасности выше. Если проект будет одобрен, это станет вторым шагом за год относительно ограничений зарубежных инвестиций. В 2017 году правительство внесло поправки в законодательство с целью расширить круг компаний для обязательной проверки.

Будучи встревоженным потоком крупных покупок долей в немецких компаниях, зачастую китайскими инвесторами, Берлин значительно усилил контроль над подобными сделками. К примеру, в начале августа 2018 года правительство проголосовало за то, чтобы запретить продажу немецкого производителя станков Leifeld Metal Spinning китайской корпорации Yantai Taihai. Но в результате потенциальные покупатели сами отказались от своего предложения за несколько часов до голосования правительства.

Исследование, проведенное консультантом EY, показало, что в прошлом году китайские компании купили 54 немецкие фирмы и инвестировали $13,7 млрд в экономику страны. Пекин настаивает на том, что у него нет скрытых мотивов таких крупных покупок: китайские инвесторы желают перенять немецкие опыт и технологии и не намереваются угрожать безопасности государства.

Кстати, за 2017 год в Берлине было продано жилой недвижимости на рекордные $21 млрд

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