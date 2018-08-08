Ростехнадзор выявил нарушения требований безопасности на рудниках «Алросы»

Ростехнадзор выявил факты невыполнения предписаний службы, в том числе по локализации и устранению причин аварии на руднике «Мир», которая произошла 4 августа 2017 года, и оштрафовал «Алросу» и восемь сотрудников компании на почти 1 млн рублей.

Служба планирует провести дополнительные проверки «Алросы» после устранения нарушений в срок до 1 января 2019 года.

В компании отметили, что превышение сроков по изучению устранению последствий аварии на руднике «Мир» связано с методикой проведения замеров.

«Научно-изыскательские работы по влиянию рассолов на прочность закладочного материала выполняются. Однако их методика предполагает проведение замеров через 1, 3, 6 и 12 месяцев с начала наблюдения, что сдвигает сроки завершения этих работ», — сказал RNS официальный представитель «Алросы».

«Алроса» является крупнейшим в мире производителем алмазов в каратах. Компания занимается разведкой, добычей и продажей алмазов.

Ранее сообщалось, что план продаж компании на 2018 год составляет 38-40 млн карат. Снижение добычи в 2018 году связано, в том числе и с аварией на руднике «Мир», на который приходилось 10% добычи компании. Прогноз по добыче на 2018 год составляет 36,6 млн карат по сравнению с 39,6 млн карат по итогам 2017 года.