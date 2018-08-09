«Новатэк» потеснит Катар на рынке сжиженного газа

СПГ-стратегия «Новатэка» потеснит Катар на рынке сжиженного газа

Долгосрочная стратегия развития «Новатэка» предполагает увеличение инвестиций в СПГ-проекты до 2,5 триллионов рублей к 2030 году, что позволит компании выйти на производство около 72 миллионов тонн в год. Аналогичный объем сжиженного газа сегодня производит Катар.

Запуск второй линии "Ямала СПГ"

«Новатэк» с опережением почти на полгода готов начать производство на второй линии сжижения завода «Ямал СПГ». Торжественная церемония ее запуска запланирована на сегодня. Компании уже удалось договорится с партнерами о досрочном предоставлении необходимых для вывоза готовой продукции танкеров. Запуск первой линии завода состоялся в декабре прошлого года, также на несколько месяцев раньше запланированных сроков.

Тогда же была главой «Новатэка» Леонидом Михельсоном была озвучена стратегия развития компании. Она заключается в экспансии в СПГ-сегмент мирового рынка и предполагает траты на строительство мощностей по сжижению газа до 2,5 триллионов рублей к 2030 году. Все это позволит довести объемы производства до 55 млн тонн в год, а с учетом доразведки увеличить их до 72 млн тонн в год, что сравнимо с текущим производством СПГ в Катаре.

«Планы «Новатэка» выглядят весьма и весьма амбициозно. Конечно, компания совместно с партнерами уже реализовала проект «Ямал СПГ», причем даже с опережением графика, и сейчас вводит вторую линию. Но это стало возможным благодаря очень масштабной поддержке со стороны государства, которое предоставило под проект беспрецедентные льготы, а также напрямую поучаствовало государственными деньгами в развитие инфраструктуры под «Ямал СПГ». Оценивая стратегию «Новатэка», важно понять, сохранится ли такой уровень государственной поддержки под новые проекты, какие обязательства должна взять компания по развитию не только индустрии, но и обслуживающей отрасли. «Ямал СПГ» был реализован практически полностью за счет импортного оборудования, поэтому обязательно стоит учитывать риски санкций. Зависимость от импорта здесь гораздо более серьезная, чем в других отраслях, поэтому стоит понимать, будет ли произведена локализация или переход на российское оборудование, и в каком объеме», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым вопросам Алексей Гривач.

Перспективы России на СПГ-рынке

Планы компании наш собеседник также советует анализировать в связке с перспективами развития рынка СПГ. Эксперт отмечает, что существует прогноз по дефициту предложения на рынке СПГ в среднесрочной перспективе, но в то время есть примеры, когда вслед за коротким периодом недостатка появлялись ожидания огромного переизбытка мощностей. Все это надо взвесить и государству для того, чтобы определить свою политику по СПГ-проектам. Участие государства должно быть оправдано какими-то стратегическими ожиданиями, что следующий проект должен приносить деньги, в том числе в бюджет страны.

В свою очередь ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович уверен, что мировой спрос на сжиженный газ продолжит расти в первую очередь за счет азиатских рынков, и в меньшей степени за счет Европы, хотя там в последнее время падает собственное производство газа.

Но потребности Европы вполне по силам закрыть «Газпрому» с его трубопроводными проектами. При оптимистичном сценарии развития рынка российские СПГ-мощности могут увеличиться в несколько раз. Среди ключевых проектов помимо «Ямала СПГ» эксперты выделяют «Арктик СПГ-2», «Балтийский СПГ» расширение «Сахалина-2».

«Другие российские компании тоже имеют проекты по сжиженному газу в своем портфеле, их реализуют в том числе «Газпром» и «Роснефть». Но поскольку им не оказывается такая поддержка как «Новатэку», то они вынуждены гораздо точнее просчитывать рынок и окупаемость инвестиций. Именно поэтому эти проекты развиваются не так быстро. Хотя у проекта по расширение завода СПГ на Сахалине премиальный рынок Азии находится буквально в нескольких сотнях километров, а не через Северный морской путь, и его перспективы выглядят неплохо», — отмечает Алексей Гривач.

Эксперты уверены, что ориентироваться при запуске новых СПГ-проектов стоит в большей степени на азиатский рынок, так как он характеризуется премиальным ценообразованием к европейским ценам, и покупатели здесь готовы переплачивать за надежность поставок. А после 2024 года, когда новые объемы трубопроводного газа окажутся уже не столь востребованными, поставки сжиженного останутся для России единственной возможностью наращивания экспорта. И у нас здесь просматривается хороший потенциал.