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«Ямал СПГ» введет в эксплуатацию вторую линию завода по сжижению газа
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«Ямал СПГ» введет в эксплуатацию вторую линию завода по сжижению газа 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Завод по сжижению природного газа «Ямал СПГ» 9 августа отгрузит первую партию сжиженного природного газа (СПГ) со второй линии завода, говорится в сообщении "Новатэка".
В апреле глава компании Леонид Михельсон говорил, что вторая очередь «Ямал СПГ» может быть запущена в эксплуатацию в сентябре — октябре 2018 г.
Таким образом, запуск состоится со значительным опережением графика.
"Ямал СПГ" (50,1% у «Новатэка», по 20% — у французской Total и у китайской CNPC, 9,9% — у Фонда Шелкового пути) — первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью более 5,5 млн тонн в год каждая, а также четвертой линии на 0,9 млн тонн, которая будет сооружена по российской технологии.
Первая линия была запущена 8 декабря 2017 года. Третья — последняя из основных линий завода — может быть построена в конце 2018 года, четвертая линия — в конце 2019 года.
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