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Сбербанк инвестирует в сервис для расчета рентабельности бизнеса
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Сбербанк инвестирует в сервис для расчета рентабельности бизнеса 

Ведомости 2 часа назад
Фото: RB.ru
Сбербанк инвестирует 5,6 млн руб. в сервис Start-up@Check-up для расчета рентабельности бизнеса на основе данных о его типе, локации, виде деятельности, способе финансирования и других. Об этом сообщает пресс-служба банка по итогам финала первой волны своего внутреннего корпоративного акселератора Sber#Up.
Всего банк решил инвестировать в шесть проектов 27,1 млн руб. по итогам работы акселератора. Принцип работы Start-up@Check-up следующий: клиент в специальной форме выбирает вид и место деятельности бизнеса, инвестиционные затраты и плановые показатели продаж. Сервис, в свою очередь, выдает структуру предстоящих затрат, уровни рентабельности, показатели эффективности по такому типа бизнеса в выбранном регионе.
Остальные пять проектов относятся к разным сферам, объединенным работой с данными. В будущем все эти стартапы будут «интегрированы в экосистему Сбербанка», говорится в сообщении. Речь идет о стартапах SportMe, «Персональная BigData», StilusBot, PayZakat и GetMeBack.
SportMe позволяет бронировать тренировочные залы для сотрудников корпораций. От Сбербанка стартап получит 6 млн руб. «Персональная BigData» на основе анализа больших данных определяет аудиторию для торговых точек микробизнеса, позволяя им привлекать клиентов. Проект получит 2 млн руб. Еще 4 млн руб. получит платформа-конструктор цифровых программ лояльности, которая обещает заменить пластиковые карты лояльности на мобильное приложение с бонусной системой и сбором отзывов.
Еще один проект, получивший название StilusBot, получит 4,5 млн руб. инвестиций. Он представляет собой онлайн-платформу, пользователи которой смогут получить персональную консультацию стилиста, подобрать одежду во время покупки или выбрать необходимый элемент одежды из своего существующего гардероба.
Сбербанк решил также инвестировать 5 млн руб. в платформу для сбора и распределения платежей, собираемых мусульманским сообществом в пользу неимущих и нуждающихся, — PayZakat. Чат-боты платформы в соцсетях помогут пользователям рассчитать платеж и выберут фонды и проекты для пожертвования.
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