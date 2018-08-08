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«Даманте» займётся расширением молочного комплекса в Тюмени
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«Даманте» займётся расширением молочного комплекса в Тюмени 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Российский сельскохозяйственный холдинг «Дамате» планирует вложить в третью очередь молочно-товарного комплекса в Тюменской области 1 млрд рублей. Как сообщают представители компании, проект финансируется компанией за счет собственных средств и кредитов Россельхозбанка. Строительство третьей очереди начнется в ближайшее время. До конца 2019 года компания планирует завезти телок и нетелей голштино-фризской породы из Голландии и Германии.
В рамках проекта «Дамате» будет построено два коровника на 750 и 500 мест, так же компания продлит скотопрогонную галерею и расширит мощности по утилизации навоза. Объекты планируется укомплектовать оборудованием от ведущих российских и западных поставщиков.
Молочно-товарный комплекс «Дамате» в Тюменской области открыли в декабре прошлого года. Сейчас предприятие производит 120 тонн молока в сутки.
Фото превью с сайта milknews.ru
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