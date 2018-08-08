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«Роснефть» и «Интерфакс» договорились об урегулировании иска СК «Звезда» к агентству
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«Роснефть» и «Интерфакс» договорились об урегулировании иска СК «Звезда» к агентству 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. "Роснефть" и информационное агентство «Интерфакс» достигли договоренности о внесудебном урегулировании исковых требований дальневосточного завода «Звезда» к «Интерфаксу», касающихся публикации информационного материала о строительстве судостроительного завода «Звезда». Об этом сообщается в совместном пресс-релизе.
В частности, 27 июня агентство опубликовало материал со ссылкой на источник, в котором сообщалось, что при строительстве крупнейшей российской судоверфи «Звезда» в Приморье было похищено около 7,5 млрд рублей, а расследование уголовного дела длится уже четыре года. «Роснефть» в тот же день выпустила заявление о том, что факты хищений в АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, управляет заводом «Звезда») были выявлены более четырех лет назад, до момента вступления консорциума «Роснефти», Газпромбанка и «Роснефтегаза» в капитал ДЦСС. «Роснефть» сообщала, что расследование началось с возбуждения в октябре 2013 года уголовного дела по факту завышения стоимости ремонта боевых кораблей и продолжается до сих пор при активном участии менеджмента судостроительного комплекса и службы безопасности «Роснефти».
"По итогам внутренней проверки агентство «Интерфакс» установило, что при подготовке новостного материала было допущено нарушение информационного стандарта группы «Интерфакс». В частности, корреспондент не обратился в пресс-службы ДВЗ «Звезда» и НК «Роснефть» за комментарием, лишив, таким образом, компании возможности оперативно высказать свою позицию по данному вопросу", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что агентство самостоятельно предприняло действия, направленные на исправление допущенных нарушений, и принесло извинения руководству ДВЗ «Звезда» и «Роснефти» за некорректную подачу материала.
В ДВЗ «Звезда» считают, что оснований для дальнейшего судебного разбирательства нет, и предпримут действия по отзыву судебного иска.
Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень (Приморский край) консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию «Звезда» станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне— и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.
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