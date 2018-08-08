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Альфа-Банк прокредитовал крупнейшего мирового поставщика чугуна
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Альфа-Банк прокредитовал крупнейшего мирового поставщика чугуна 

Банки.ру 1 час назад
Альфа-Банк предоставил 4 млрд рублей Промышленно-металлургическому холдингу. Об этом сообщили в среду в кредитной организации.
Финансирование выделено на срок до трех лет для пополнения оборотных средств ПМХ, уточняется в релизе.
ПМХ — вертикально интегрированная российская металлургическая компания, один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса. В состав горно-металлургической компании входят предприятия по добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, производству кокса, чугуна, литейных изделий, продукции порошковой металлургии. Основные производственные активы группы расположены в Кемеровской, Белгородской, Тульской и Калужской областях.
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