РБК: глава Ростеха предупредил о риске остановки «Тракторных заводов» из-за планов ВЭБ

В частности, по мнению Чемезова, планы ВЭБ отказаться от ранее согласованной с Ростехом схемы урегулирования задолженности может привести к срыву гособоронзаказа, а также «возникновению социальной напряженности в регионах», где присутствуют предприятия концерна.

Из письма следует, что в настоящее время совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд руб., из которых более 80 млрд руб. — это долг перед ВЭБ.

Отмечается, что в целях «сохранения производственного потенциала ключевых предприятий КТЗ» было принято решение привлечь частного инвестора — связанную с "Трансмашхолдингом" группу «Транспортные Компоненты». Вместе с этим ВЭБ обещал уступить права требования к предприятиям КТЗ связанной с Ростехом структуре — «Литейное производство». Этой компанией владеют холдинг Ростеха «Высокоточные комплексы» (33,3%) и «Транспортные компоненты» (66,6%). Взамен ВЭБ получил бы два простых беспроцентных векселя, обеспеченных поручительством структур Ростеха и «Трансмашхолдинга», цитирует письмо Чемезова РБК.

Рыночная стоимость уступаемых активов составляет 5,4 млрд рублей. «Дополнительно к оплате уступаемых прав требований Ростехом и холдинга „Транспортные компоненты“ в настоящий момент осуществляется невозвратное финансирование предприятий военного и гражданского дивизионов в объеме порядка 7,5 млрд рублей и 6 млрд рублей соответственно», — отмечает глава госкорпорации, добавив, что "Рособоронэкспорт" предоставит возвратное финансирование КТЗ в размере 5,1 млрд рублей.

Однако на заседании рабочей группы Внешэкономбанка были приняты решения об изменении ранее согласованной схемы сделки, а также о проведении повторной оценки рыночной стоимости уступаемых прав требований, что сдвинет сроки реализации сделки, считает Чемезов. «Даже небольшая задержка реализации сделки приведет к переходу предприятий в конкурсное производство и утрате контроля над операционной деятельностью как со стороны Внешэкономбанка, так и со стороны Ростеха, полной остановке производства», — отмечает Чемезов.

Представитель Ростеха сказал ТАСС, что корпорация не является собственником концерна, а акционерами КТЗ по-прежнему выступают частные лица. Но при этом Ростех реализует антикризисные меры за счет собственных ресурсов, несмотря на все существующие риски в соответствии с поручением правительства.

"Понимая особенное положение концерна в системе ОПК и его градообразующую роль, мы предлагаем сценарий оздоровления КТЗ, не связанный с банкротством стратегически важных предприятий, с привлечением частного инвестора — холдинга «Транспортные компоненты». В течение переходного периода Ростех и частный инвестор готовы обеспечивать значительное финансирование КТЗ в невозвратном режиме, чтобы поддержать текущую жизнь концерна, исполнение контрактов ГОЗ, ВТС и мероприятий ФЦП", — добавил представитель Ростеха.

Проблемная ситуация КТЗ Осенью 2017 года КТЗ по поручению правительства РФ был передан в операционное управление Ростеха в связи с кризисной ситуацией на предприятиях концерна. Совокупные долги «Тракторных заводов» превышают 100 млрд рублей. В ноябре 2017 года Арбитражный суд Чувашии запустил процесс банкротства управляющей компании КТЗ по иску Внешэкономбанка, введя процедуру наблюдения. Сумма исковых требований ВЭБ составляет 68,5 млрд рублей.

К решению проблем концерна Ростех привлек частного инвестора — холдинг «Транспортные компоненты». При его участии рассматриваются варианты вывода КТЗ из кризиса, в том числе не связанные с банкротством ключевых предприятий концерна.