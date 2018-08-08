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РБК: глава Ростеха предупредил о риске остановки «Тракторных заводов» из-за планов ВЭБ
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РБК: глава Ростеха предупредил о риске остановки «Тракторных заводов» из-за планов ВЭБ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главу наблюдательного совета Внешэкономбанка не допустить остановки производства концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) из-за переоценки его задолженности перед ВЭБ. Об этом сообщает в среду издание РБК со ссылкой на письмо Чемезова Медведеву, датированное 23 июля.
В частности, по мнению Чемезова, планы ВЭБ отказаться от ранее согласованной с Ростехом схемы урегулирования задолженности может привести к срыву гособоронзаказа, а также «возникновению социальной напряженности в регионах», где присутствуют предприятия концерна.
Из письма следует, что в настоящее время совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд руб., из которых более 80 млрд руб. — это долг перед ВЭБ.
Отмечается, что в целях «сохранения производственного потенциала ключевых предприятий КТЗ» было принято решение привлечь частного инвестора — связанную с "Трансмашхолдингом" группу «Транспортные Компоненты». Вместе с этим ВЭБ обещал уступить права требования к предприятиям КТЗ связанной с Ростехом структуре — «Литейное производство». Этой компанией владеют холдинг Ростеха «Высокоточные комплексы» (33,3%) и «Транспортные компоненты» (66,6%). Взамен ВЭБ получил бы два простых беспроцентных векселя, обеспеченных поручительством структур Ростеха и «Трансмашхолдинга», цитирует письмо Чемезова РБК.
Рыночная стоимость уступаемых активов составляет 5,4 млрд рублей. «Дополнительно к оплате уступаемых прав требований Ростехом и холдинга „Транспортные компоненты“ в настоящий момент осуществляется невозвратное финансирование предприятий военного и гражданского дивизионов в объеме порядка 7,5 млрд рублей и 6 млрд рублей соответственно», — отмечает глава госкорпорации, добавив, что "Рособоронэкспорт" предоставит возвратное финансирование КТЗ в размере 5,1 млрд рублей.
Однако на заседании рабочей группы Внешэкономбанка были приняты решения об изменении ранее согласованной схемы сделки, а также о проведении повторной оценки рыночной стоимости уступаемых прав требований, что сдвинет сроки реализации сделки, считает Чемезов. «Даже небольшая задержка реализации сделки приведет к переходу предприятий в конкурсное производство и утрате контроля над операционной деятельностью как со стороны Внешэкономбанка, так и со стороны Ростеха, полной остановке производства», — отмечает Чемезов.
Представитель Ростеха сказал ТАСС, что корпорация не является собственником концерна, а акционерами КТЗ по-прежнему выступают частные лица. Но при этом Ростех реализует антикризисные меры за счет собственных ресурсов, несмотря на все существующие риски в соответствии с поручением правительства.
"Понимая особенное положение концерна в системе ОПК и его градообразующую роль, мы предлагаем сценарий оздоровления КТЗ, не связанный с банкротством стратегически важных предприятий, с привлечением частного инвестора — холдинга «Транспортные компоненты». В течение переходного периода Ростех и частный инвестор готовы обеспечивать значительное финансирование КТЗ в невозвратном режиме, чтобы поддержать текущую жизнь концерна, исполнение контрактов ГОЗ, ВТС и мероприятий ФЦП", — добавил представитель Ростеха.
Проблемная ситуация КТЗ  Осенью 2017 года КТЗ по поручению правительства РФ был передан в операционное управление Ростеха в связи с кризисной ситуацией на предприятиях концерна. Совокупные долги «Тракторных заводов» превышают 100 млрд рублей. В ноябре 2017 года Арбитражный суд Чувашии запустил процесс банкротства управляющей компании КТЗ по иску Внешэкономбанка, введя процедуру наблюдения. Сумма исковых требований ВЭБ составляет 68,5 млрд рублей.
К решению проблем концерна Ростех привлек частного инвестора — холдинг «Транспортные компоненты». При его участии рассматриваются варианты вывода КТЗ из кризиса, в том числе не связанные с банкротством ключевых предприятий концерна.
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