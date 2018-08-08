Ещё
Ростех заявил о рисках остановки «Тракторных заводов»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.05
74.86
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.33
–0.82 Золото
1208.95
–0.06 РТС
1113.37
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1602
–0.0126
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Ростех заявил о рисках остановки «Тракторных заводов» 

News.ru 21 минуту назад
Глава Ростеха Сергей Чемезов обратился к премьер-министру и руководителю набсовета ВЭБа Дмитрию Медведеву с просьбой не задерживать сделку по «Тракторным заводам». Гособоронзаказ может быть сорван в случае отказа финансового учреждения от предложенной ранее схемы урегулирования задолженности, пояснил он.
Также в тех регионах, где работают предприятия концерна, сформируется сильная социальная напряжённость. Нельзя допустить полной остановки производства из-за нового плана финансового оздоровления компании, подчеркнул Чемезов.
Долг КТЗ перед ВЭБ на данный момент составляет свыше 80 млрд рублей, передаёт РБК.
News.ru: последние новости
Стокгольмский арбитраж парализовал кредиты для Газпрома Рестораны McDonald's в Москве оштрафовали за антисанитарию Илон Маск решил вывести Tesla с биржи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа реальная цена бензина184
Рубль обвалился563
Налог на имущество рассчитают по-новому14
Как Россия обойдет долларовые санкции США
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение