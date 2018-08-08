Ростех заявил о рисках остановки «Тракторных заводов» 

Глава Ростеха Сергей Чемезов обратился к премьер-министру и руководителю набсовета ВЭБа Дмитрию Медведеву с просьбой не задерживать сделку по «Тракторным заводам». Гособоронзаказ может быть сорван в случае отказа финансового учреждения от предложенной ранее схемы урегулирования задолженности, пояснил он.
Также в тех регионах, где работают предприятия концерна, сформируется сильная социальная напряжённость. Нельзя допустить полной остановки производства из-за нового плана финансового оздоровления компании, подчеркнул Чемезов.
Долг КТЗ перед ВЭБ на данный момент составляет свыше 80 млрд рублей, передаёт РБК.