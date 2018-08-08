Ростех заявил о рисках остановки «Тракторных заводов»

Также в тех регионах, где работают предприятия концерна, сформируется сильная социальная напряжённость. Нельзя допустить полной остановки производства из-за нового плана финансового оздоровления компании, подчеркнул Чемезов.