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Чемезов предупредил Медведева об угрозе остановки «Тракторных заводов»
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Чемезов предупредил Медведева об угрозе остановки «Тракторных заводов» 

Ведомости 21 минуту назад
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил премьера Дмитрия Медведева не допустить остановки производства концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) из-за переоценки его задолженности перед Внешэкономбанком (ВЭБ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо руководителя госкорпорации премьеру от 23 июля. Медведев возглавляет наблюдательный совет ВЭБа.
Чемезов полагает, что планы ВЭБа отказаться от ранее согласованной с «Ростехом» схемы урегулирования задолженности КТЗ может привести к срыву гособоронзаказа, а также «возникновению социальной напряженности в регионах».
Сейчас совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд руб., из которых ВЭБу концерн должен около 84 млрд руб. Ранее ВЭБ инициировал процедуру банкротства ряда предприятий концерна. В итоге управление КТЗ перешло к «Ростеху», и госкорпорация привлекла к развитию концерна инвестора — связанную с «Трансмашхолдингом» группу «Транспортные компоненты». Вместе с тем ВЭБ обещал уступить права требования к предприятиям КТЗ связанной с «Ростехом» структуре — «Литейное производство». ВЭБ оценил рыночную стоимость уступаемых активов в 5,4 млрд руб. Дополнительно предприятия военного и гражданского дивизионов КТЗ сейчас получают от «Ростеха» невозвратное финансирование в размере около 13,5 млрд руб. Кроме того, «Рособоронэкспорт» даст КТЗ на возвратной основе 5,1 млрд руб.
Однако на заседании рабочей группы ВЭБа принято решение об изменении ранее согласованной схемы сделки и о проведении повторной оценки уступаемых прав требований, указывает Чемезов. В связи с этим он предупреждает, что «даже небольшая задержка реализации сделки приведет к переходу предприятий в конкурсное производство и утрате контроля над операционной деятельностью как со стороны Внешэкономбанка, так и со стороны „Ростеха“, полной остановке производства». Кроме того, в отсутствии согласованной позиции «Ростех» и частный инвестор приостановят невозвратное финансирование предприятий КТЗ, отмечает Чемезов.
Медведев 24 июля направил резолюцию на письмо Чемезова вице-премьеру Максиму Акимову и председателю ВЭБа Игорю Шувалову с поручением разобраться с предложениями, учитывая необходимость не допустить остановки производства, пишет РБК со ссылкой на документ.
Решение о сделке по КТЗ было принято ВЭБом весной 2018 г. до назначения бывшего первого вице-премьера Шувалова руководителем банка развития.
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