Чемезов предупредил Медведева об угрозе остановки «Тракторных заводов»

Чемезов полагает, что планы ВЭБа отказаться от ранее согласованной с «Ростехом» схемы урегулирования задолженности КТЗ может привести к срыву гособоронзаказа, а также «возникновению социальной напряженности в регионах».

Сейчас совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд руб., из которых ВЭБу концерн должен около 84 млрд руб. Ранее ВЭБ инициировал процедуру банкротства ряда предприятий концерна. В итоге управление КТЗ перешло к «Ростеху», и госкорпорация привлекла к развитию концерна инвестора — связанную с «Трансмашхолдингом» группу «Транспортные компоненты». Вместе с тем ВЭБ обещал уступить права требования к предприятиям КТЗ связанной с «Ростехом» структуре — «Литейное производство». ВЭБ оценил рыночную стоимость уступаемых активов в 5,4 млрд руб. Дополнительно предприятия военного и гражданского дивизионов КТЗ сейчас получают от «Ростеха» невозвратное финансирование в размере около 13,5 млрд руб. Кроме того, «Рособоронэкспорт» даст КТЗ на возвратной основе 5,1 млрд руб.

Однако на заседании рабочей группы ВЭБа принято решение об изменении ранее согласованной схемы сделки и о проведении повторной оценки уступаемых прав требований, указывает Чемезов. В связи с этим он предупреждает, что «даже небольшая задержка реализации сделки приведет к переходу предприятий в конкурсное производство и утрате контроля над операционной деятельностью как со стороны Внешэкономбанка, так и со стороны „Ростеха“, полной остановке производства». Кроме того, в отсутствии согласованной позиции «Ростех» и частный инвестор приостановят невозвратное финансирование предприятий КТЗ, отмечает Чемезов.

Медведев 24 июля направил резолюцию на письмо Чемезова вице-премьеру Максиму Акимову и председателю ВЭБа Игорю Шувалову с поручением разобраться с предложениями, учитывая необходимость не допустить остановки производства, пишет РБК со ссылкой на документ.

Решение о сделке по КТЗ было принято ВЭБом весной 2018 г. до назначения бывшего первого вице-премьера Шувалова руководителем банка развития.