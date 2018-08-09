«Ростех» передаст гражданские активы «Тракторных заводов» частному инвестору

«Принято ключевое решение: долг КТЗ перед Внешэкономбанком оценивается по рынку, таким образом, законно появляется дисконт, и по соответствующей стоимости этот долг совокупный передается «Ростеху». Затем «Ростех» определит частного инвестора для гражданского дивизиона КТЗ», — передал «Интерфакс» слова Шувалова. Он отметил, что военным подразделением, участвующим в обеспечении гособоронзаказа, будет управлять сам «Ростех».

Концерн, по словам Шувалова, будет продолжать развиваться как две структуры, и с ответственностью двух лиц: госкорпорации и частного инвестора.

«Люди будут успокоены, появятся дополнительные возможности для рабочих мест. Финансовое оздоровление всей группы произойдет. Будут реструктуризированы все долги. Это уже хороший пример для того, как может после очистки работать такой сложный актив», — приводит ТАСС его слова.

Военный дивизион КТЗ, в который входит «Курганмашзавод», является одним из крупнейших производителем бронетехники в России.