Ещё
«Ростех» передаст гражданские активы «Тракторных заводов» частному инвестору
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.85
$
66.29
76.40
76.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.65
–0.03 Золото
1215.36
+0.06 РТС
1094.60
+0.33
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1592
–0.0051
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

«Ростех» передаст гражданские активы «Тракторных заводов» частному инвестору 

Rambler News Service 33 минуты назад
Фото: Свободные новости
Гражданские активы концерна «Тракторные заводы» «Ростех» передаст частному инвестору, а военным подразделением, участвующим в обеспечении гособоронзаказа, будет управлять сам. Об этом сказал глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета.
«Принято ключевое решение: долг КТЗ перед Внешэкономбанком оценивается по рынку, таким образом, законно появляется дисконт, и по соответствующей стоимости этот долг совокупный передается «Ростеху». Затем «Ростех» определит частного инвестора для гражданского дивизиона КТЗ», — передал «Интерфакс» слова Шувалова. Он отметил, что военным подразделением, участвующим в обеспечении гособоронзаказа, будет управлять сам «Ростех».
Концерн, по словам Шувалова, будет продолжать развиваться как две структуры, и с ответственностью двух лиц: госкорпорации и частного инвестора.
«Люди будут успокоены, появятся дополнительные возможности для рабочих мест. Финансовое оздоровление всей группы произойдет. Будут реструктуризированы все долги. Это уже хороший пример для того, как может после очистки работать такой сложный актив», — приводит ТАСС его слова.
В структуре КТЗ — «Алтайский моторный завод», «Владимирский моторо-тракторный завод», «Волгоградский тракторный завод», «Волгоградская машиностроительная компания „ВгТЗ“, „Зауральский кузнечно-литейный завод“, „ПО „Красноярский завод комбайнов“, „Красноярский завод лесного машиностроения“, “Курганский машиностроительный завод», «Липецкий завод гусеничных тягачей», «Онежский тракторный завод», «Промтрактор», «Чебоксарский агрегатный завод», «Волжский комбайновый завод» и др.
Военный дивизион КТЗ, в который входит «Курганмашзавод», является одним из крупнейших производителем бронетехники в России.
Rambler News Service: последние новости
Прохоров увеличил долю в «Квадре» до 79,6% «Русал» может закрыть мощности еще ряда заводов из-за санкций ВТБ продал в июле сербскую «дочку» за 900 млн рублей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предостерегли от покупки валюты308
Силуанов успокоил россиян после падения рубля72
Америка потопила рубль456
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США606
Как долго продлится ослабление рубля1
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение