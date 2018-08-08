Наказание за Крым: Америка выбрала новую жертву

Российский предприниматель Владимир Евтушенков может быть включен в санкционный список США. Его АФК «Система» вменяется работа в Крыму и проведение сомнительных операций с Узбекистаном. В АФК заверяют, что инвестиционной деятельности на полуострове не ведут и с запросами американцы к ним не обращались. На этом фоне акции «Системы» просели более чем на 4%. Эксперты полагают, что санкционные риски могут вынудить компанию продать часть активов.

АФК «Система» Владимира Евтушенкова может в ближайшее время пополнить ряды подсанкционных компаний. В настоящее время госдепартамент США ведет собственное расследование причастности компании Евтушенкова к незаконной с точки зрения Соединенных Штатов деятельности в Крыму и проведению сомнительных операций в Узбекистане.

Разговоры о возможном включении Евтушенкова в черный список физических и юридических лиц, попадающих под закон CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»), ведутся не первый месяц. Сенатор Илеана Рос-Лейтинен совместно с коллегой Марком Уолкером еще 16 мая направила обращение главе госдепа Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой рассмотреть деятельность АФК на предмет нарушений.

В своем обращении сенаторы также указывали, что Евтушенков был упомянут в так называемом «Кремлевском списке» минфина США

В ответ госдеп обещал провести собственное расследование, отмечает в своем твиттере Рос-Лейтинен.

«Госдеп подтвердил, что проведет расследование о возможности введения санкций против российского олигарха Владимира Евтушенкова в соответствии с законом CAATSA за операции с незаконно аннексированным Крымом и в Узбекистане», — отмечается в сообщении Рос-Лейтинен, которая в подтверждение своих слов также приводит официальный ответ ведомства.

«Мы усердно работаем над установлением всех транзакций, юридических и физических лиц, которые подпадают под критерии CAATSA о введении санкций. В соответствии с вашим запросом мы изучаем информацию, предоставленную вами о Владимире Евтушенкове», — говорится в письме, подписанном помощником госсекретаря по правовым вопросам Мэри Уотрес и датированным 24 мая.

В качестве аргумента тех, кто требовал расследования в отношении Евтушенкова, приводились данные из официального сообщения с сайта Кремля , где в ходе Межрегионального форума Общественного национального фронта президент РФ Владимир Путин сообщает о том, что АФК «Система» будет «строить многопрофильные лечебные заведения и в Севастополе, и в Республике Крым».

Специализированные медицинские издания в 2017 году писали, что дочерняя структура АФК «Система» — компания «Москапстрой» — занималась проектированием больницы скорой помощи в Севастополе. Компанию «СГМ Груп», которая непосредственно вела строительство, также связывали с Евтушенковым. Однако официальных подтверждений этой информации нет.

Официальный представитель АФК заверил «Газету.Ru» , что «группа АФК „Система“ не ведет инвестиционной деятельности на территории Севастополя и республики Крым».

Представитель АФК «Система» сообщил, что в компании «не получали никаких официальных запросов по этому поводу».

В правительстве Крыма на запрос «Газеты.Ru» не ответили.

Основная причина давления на Евтушенкова и АФК «Система» — это дочерние предприятия холдинга, работающие на оборонную промышленность, полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов.

В частности, АО «Группа Кронштадт» занимается производством авиационных и морских тренажеров, а также бортового оборудования. Не исключено, что в случае угрозы санкций «Система» найдет покупателей на свои «оборонные» дочки, что снизит риски холдинга, отмечает эксперт.

Между тем, на фоне вновь возникшей информационной волны по поводу возможных санкций акции «АФК Система», МТС и «Детского мира» потеряли сегодня около 4%. Ряд аналитиков полагают, что относительно Евтушенкова и его бизнеса можно ждать распродаж акций с момента первого слуха о вероятности введения санкций.

«И МТС, и АФК «Система» будут под давлением. Спекулянты обязательно воспользуются случаем инфоповода для наращивания коротких позиций», — полагает ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Усиление внешнего давления будет способствовать более активной продажи пакета «Детского мира»: не исключено, что АФК «Система» будет продавать весь пакет «Детского мира», который по текущей рыночной капитализации оценивается в районе 35 млрд рублей, отмечает Валерий Безуглов.

Владимир Евтушенков ранее заявлял о том, что продажа контрольного пакета может быть произведена с премией к рыночной цене. В этом случае, акции «Детского мира» могут подорожать на 7-9% — до 98-100 рублей за акцию. Однако в худшем сценарии актив может быть продан и без премии, добавляет эксперт.

Впрочем, не исключено, что новый виток антироссийской риторики, включая запрос по поводу Евтушенкова, разговоры о санкциях в отношении российского госдолга — не более чем популизм в преддверии предстоящих ноябрьских выборов в конгресс США.

Россия и тема санкций лучший способ набрать политических очков, и чем ближе к 6 ноября, тем сильнее будут обвинения в адрес РФ во всем, подчеркивает финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

Стоит напомнить, что Евтушенков вместе с другими крупными российским предпринимателями зимой стал фигурантом «Кремлевского доклада» минфина США. Несколько из них, включая Олега Дерипаску Виктора Вексельберга вместе с подконтрольными им компаниями «Русал» En+ , ГАЗ и «Ренова» , 6 апреля были включены в санкционный список. Это обрушило котировки компаний, а также вызвало бегство иностранцев с российского рынка, которое споровождалось распродажей акций, облигаций и падением рубля. Пострадал также глобальный рынок алюминия и других металлов.

Однако даже если с Евтушенковым повторится та же история, «эффекта Дерипаски» аналитики не ожидают. Более серьезными могут быть последствия от возможного расширения санкционного пакета, которое может произойти уже этой осенью.

Российский бизнес еще в апреле осознал желание части сенаторов США довести ситуацию до пиковой, невзирая на последствия, и компании частично переложились в валюте, открыли новые счета, а экспортную выручку переводят из американской юрисдикции, отмечает аналитик ООО «Аналитический центр „Сэлсбери“ Владимир Пейсатый.

Максимальный урон от следующего витка ограничений будет состоять в ослаблении рубля еще на 8-10%, но будущий кризис сделает такой шаг вполне логичным и даже своевременным, добавляет эксперт.