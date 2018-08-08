Судоверфь «Роснефти» отзовет иск к «Интерфаксу»

«Роснефть» отзовет иск к агентству «Интерфакс» из-за публикации новости о принадлежащей корпорации судоверфи «Звезда» в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

«Интерфакс» 27 июня опубликовал новость о хищениях во время строительства «Звезды». По данным источника, они составили 7,5 млрд рублей, а расследование ведется «уже более четырех лет».

После публикации материала в «Роснефти» заявили, что «факты хищений» в судоверфи «были выявлены более четырех лет назад до момента вступления участников консорциума (»Роснефти», Газпромбанка , «Роснефтегаза») в капитал» предприятия. Компания предупредила о готовящемся иске в суд.

Узнав об этом, в «Интерфаксе» провели внутреннюю проверку и нашли нарушение информационного стандарта: корреспондент не обратился в «Звезду» и «Роснефть» за комментарием, «лишив компании возможности оперативно высказать свою позицию по данному вопросу».

«Агентство «Интерфакс» самостоятельно предприняло действия, направленные на исправление допущенных нарушений, и принесло извинения руководству ДВЗ (дальневосточного завода) «Звезда» и НК (нефтяной компании) «Роснефть» за некорректную подачу материала. Меры, предпринятые «Интерфаксом», были признаны исчерпывающими, и извинения приняты», — сообщили в «Роснефти», добавив, что судоверфь отзовет иск. ОАО «Дальневосточный завод „Звезда“ специализируется на подводных лодках. Первую очередь производства запустили в 2016 году.

Технические возможности позволяют судоверфи строить сооружения весом до 13,5 тысячи тонн. Предприятие сотрудничает с МИД и Минторговли Канады по вопросам утилизации атомных подводных лодок. В 2013 году журнал Forbes назвал главу „Роснефти“ Игоря Сечина самым высокооплачиваемым топ-менеджером страны. В 2014 году он подал иск к изданию. В августе 2014 года Савеловский районный суд удовлетворил этот иск, а в 2015 году журнал, проиграв апелляцию, опубликовал опровержение.

В августе 2016 года Сечин подал иск к газете „Ведомости“ о защите неприкосновенности личной жизни. Он потребовал уничтожить тираж газеты с расследованием о том, что топ-менеджер строит дом на 3 га земли возле санатория „Барвиха“ управделами президента. Суд также удовлетворил этот иск.