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Судоверфь «Роснефти» отзовет иск к «Интерфаксу»
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Судоверфь «Роснефти» отзовет иск к «Интерфаксу» 

Инфо 24 47 минут назад
Фото: Инфо 24
«Роснефть» отзовет иск к агентству «Интерфакс» из-за публикации новости о принадлежащей корпорации судоверфи «Звезда» в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.
«Интерфакс» 27 июня опубликовал новость о хищениях во время строительства «Звезды». По данным источника, они составили 7,5 млрд рублей, а расследование ведется «уже более четырех лет».
После публикации материала в «Роснефти» заявили, что «факты хищений» в судоверфи «были выявлены более четырех лет назад до момента вступления участников консорциума (»Роснефти», Газпромбанка, «Роснефтегаза») в капитал» предприятия. Компания предупредила о готовящемся иске в суд.
Узнав об этом, в «Интерфаксе» провели внутреннюю проверку и нашли нарушение информационного стандарта: корреспондент не обратился в «Звезду» и «Роснефть» за комментарием, «лишив компании возможности оперативно высказать свою позицию по данному вопросу».
«Агентство «Интерфакс» самостоятельно предприняло действия, направленные на исправление допущенных нарушений, и принесло извинения руководству ДВЗ (дальневосточного завода) «Звезда» и НК (нефтяной компании) «Роснефть» за некорректную подачу материала. Меры, предпринятые «Интерфаксом», были признаны исчерпывающими, и извинения приняты», — сообщили в «Роснефти», добавив, что судоверфь отзовет иск. ОАО «Дальневосточный завод „Звезда“ специализируется на подводных лодках. Первую очередь производства запустили в 2016 году.
Технические возможности позволяют судоверфи строить сооружения весом до 13,5 тысячи тонн. Предприятие сотрудничает с МИД и Минторговли Канады по вопросам утилизации атомных подводных лодок. В 2013 году журнал Forbes назвал главу „Роснефти“ Игоря Сечина самым высокооплачиваемым топ-менеджером страны. В 2014 году он подал иск к изданию. В августе 2014 года Савеловский районный суд удовлетворил этот иск, а в 2015 году журнал, проиграв апелляцию, опубликовал опровержение.
В августе 2016 года Сечин подал иск к газете „Ведомости“ о защите неприкосновенности личной жизни. Он потребовал уничтожить тираж газеты с расследованием о том, что топ-менеджер строит дом на 3 га земли возле санатория „Барвиха“ управделами президента. Суд также удовлетворил этот иск.
В апреле 2016 года „Роснефть“ потребовала опровергнуть материал РБК о том, что Сечин попросил правительство ограничить права покупателей при приватизации „Роснефти“. РБК до суда опубликовал опровержение, а затем стороны заключили мировое соглашение.
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