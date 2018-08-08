СМИ: «Русал» может остановить производство на ряде предприятий осенью этого года

Об этом со ссылкой на неназванные источники в отрасли сообщило агентство ТАСС

"В такой ситуации [сохранения санкций] «Русал» будет вынужден законсервировать не только ставшее невостребованным из-за санкций производство «Надвоицкого алюминиевого завода», выпускающего продукцию только для США, но и мощности тех заводов, которые производят продукцию для других зарубежных рынков

Если санкции не будут сняты в ближайшее время, то контракты закончатся, и с 1 октября вся продукция компании, предназначенная для зарубежных потребителей, опять пойдет на склад, при том, что там до сих пор остается часть нереализованного в апреле алюминия".

В агентстве также привели комментарии сотрудника одного из предприятий алюминиевого дивизиона компании, отметившего риски остановки части производства начиная с сентября этого года.

"В сложившейся ситуации производство сплавов и продукции с добавленной стоимостью для зарубежных потребителей может быть остановлено уже с сентября".

Как отмечается, в компании «Русал» не стали комментировать данную информацию.

Одним из потенциальных вариантов развития событий в условиях дальнейшего санкционного давления США, при котором отдельные частные компании в РФ не смогут продолжать полноценное функционирование может стать оказание финансовой помощи со стороны государства в целях сохранения рабочих мест и производственных мощностей. Однако, наиболее вероятным условием оказания подобной поддержки, скорее всего, будет частичная или полная национализация активов.