Exxon ищет долгосрочные рынки сбыта

Американская компания начала переговоры с зарубежными НПЗ, которые могли бы закупать сланцевую нефть из США. Американская ExxonMobil готовит долгосрочные контракты на экспорт сланцевой нефти формации Permian из США. По данным Bloomberg, компания уже начала переговоры с рядом перерабатывающих предприятий за рубежом. Но пока переговоры находятся на начальном этапе.

Среди возможных партнеров источники агентства называют азиатские НПЗ.

Сейчас американцы редко договариваются о поставках более чем на 6 месяцев, так как запрет на экспорт черного золота был снят всего три года назад. Большая часть сделок заключается на краткосрочной основе.

В прошлом году ExxonMobil заявила, что планирует увеличивать добычу в бассейне сланцевых углеводородов Permian на 20% ежегодно, и к 2025 году нарастить ее в три раза.