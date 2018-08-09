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Exxon ищет долгосрочные рынки сбыта
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Exxon ищет долгосрочные рынки сбыта 

Вести Экономика 25 минут назад
Фото: Reuters
Американская компания начала переговоры с зарубежными НПЗ, которые могли бы закупать сланцевую нефть из США. Американская ExxonMobil готовит долгосрочные контракты на экспорт сланцевой нефти формации Permian из США. По данным Bloomberg, компания уже начала переговоры с рядом перерабатывающих предприятий за рубежом. Но пока переговоры находятся на начальном этапе.
Среди возможных партнеров источники агентства называют азиатские НПЗ.
Сейчас американцы редко договариваются о поставках более чем на 6 месяцев, так как запрет на экспорт черного золота был снят всего три года назад. Большая часть сделок заключается на краткосрочной основе.
В прошлом году ExxonMobil заявила, что планирует увеличивать добычу в бассейне сланцевых углеводородов Permian на 20% ежегодно, и к 2025 году нарастить ее в три раза.
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