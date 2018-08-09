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Московская компания обманула таможню Находки на 1,1 млн рублей
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Московская компания обманула таможню Находки на 1,1 млн рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Таможенники из Находки обнаружили недоплату 1,1 миллиона рублей таможенных платежей со стороны компании Москвы. Фирма подавала им недостоверные данные о ввозимом оборудовании. Об этом сообщила ФТС РФ по Дальнему Востоку.
Оборудование для работы на нефтегазовых месторождениях из Индии поступило в порт Восточный для предприятия из Москвы. Фирма сообщила в таможенной декларации о ввозе бурильных машин. Однако экспертиза выявила, что ввезено было другое оборудование.
Недостоверные сведения позволили предприятию занизить таможенные платежи на 1,1 миллиона рублей.
В отношении Московского предприятия возбудили дело об административном правонарушении.
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