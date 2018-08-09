Московская компания обманула таможню Находки на 1,1 млн рублей

Таможенники из Находки обнаружили недоплату 1,1 миллиона рублей таможенных платежей со стороны компании Москвы. Фирма подавала им недостоверные данные о ввозимом оборудовании. Об этом сообщила ФТС РФ по Дальнему Востоку.

Оборудование для работы на нефтегазовых месторождениях из Индии поступило в порт Восточный для предприятия из Москвы. Фирма сообщила в таможенной декларации о ввозе бурильных машин. Однако экспертиза выявила, что ввезено было другое оборудование.

Недостоверные сведения позволили предприятию занизить таможенные платежи на 1,1 миллиона рублей.

В отношении Московского предприятия возбудили дело об административном правонарушении.