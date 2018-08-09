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Приморский край готов подписать 14 соглашений на ВЭФ во Владивостоке
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Приморский край готов подписать 14 соглашений на ВЭФ во Владивостоке 

ТАСС 18 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Администрация Приморского края включила 14 компаний в реестр соглашений и меморандумов, которые планируется подписать в рамках четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила в четверг пресс-служба администрации.
"В реестр соглашений и меморандумов, которые администрация Приморского края намерена подписать в ходе четвертого Восточного экономического форума, на сегодняшний день уже включены 14 компаний и предприятий. Планируемый объем инвестиций по заявленным ими проектам составляет почти 15 млрд рублей. Реестр пополняется", — говорится в сообщении.
Среди организаций, с которыми власти намерены подписать документы, банк ВТБ, ООО «Сименс», "Сбербанк", Восточно-уральский терминал, АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)» и другие. В частности, планируется соглашение с ООО «Арника», которое коснется реализации инвестиционного проекта по созданию в ТОР «Надеждинская» производства «Кормбиосинтез». Это импортозамещающая продукция — биотехнологические кормовые белки, аминокислоты, витамины, ферменты и продукты на их основе. Также в реестр планируемых к подписанию документов внесен меморандум с ООО «Стратег» о намерениях по строительству тематического парка «Парк народов мира» с объемом инвестиций 6,8 млрд рублей.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке на базе ДВФУ. В этом году на нем ожидают не менее 7 тыс. человек. Среди обсуждаемых тем будут работа территорий опережающего развития, интеграция дальневосточного сельского хозяйства в рынки стран АТР, вопросы экологии и развития бизнеса, цифровой экономики, туризма, марикультуры и другие.
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