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На Маска подали в суд из-за твита
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Акционеры Tesla подали в суд на Маска из-за твита о выкупе компании 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Группа акционеров компании Tesla, которая выпускает электрические автомобили, направила в суд иск против ее основателя и гендиректора Илона Маска за твит о возможном выкупе компании. Об этом пишет Bloomberg.
Истцы, которые обратились в федеральный суд в Сан-Франциско, считают, что из-за серии твитов Маска они понесли потери. В частности, 7 августа, гендиректор Tesla написал в своем твиттере, что допускает возможность выкупа всех акций компании. Из-за этого поста котировки Tesla на бирже подскочили на 6,5%, до $363,4 за акцию.
По мнению истцов своими твитами Маск нарушил законодательство о ценных бумагах. Также, отмечает потерпевшая сторона, резкие скачки цен привели к тому, что некоторые держатели акций понесли потери.
Ранее также сообщалось, что Tesla уволит тысячи сотрудников из-за реорганизации.
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