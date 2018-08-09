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Сегодня с опережением на полгода «Новатэк» запускает вторую очередь «Ямала СПГ»
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Сегодня с опережением на полгода «Новатэк» запускает вторую очередь «Ямала СПГ» 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Компания смогла ускорить подготовку производства и договорилась с партнерами о досрочном предоставлении необходимых для вывоза готовой продукции танкеров.
«Ямал СПГ» стал первым и формально пока остается единственным СПГ-проектом «Новатэка», сообщает пресс-служба компании. Партнерами российской компании в нем являются французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Silk Road Fund (9,9%).
Инвестиционное решение о строительстве СПГ-завода стоимостью $27 млрд на базе месторождений п-ва Ямал было принято в 2013 г. Проект предполагал строительство трех технологических линии мощностью 5,5 млн т в год каждая и сроками запуска в конце 2017, 2018 и 2019 гг. соответственно. Исходя из этих же расчетов было законтрактовано почти 95% производственной мощности завода.
Запуск первой линии завода состоялся в декабре прошлого года, за четыре месяца до начала исполнения долгосрочных контрактов. Тогда же было объявлено о планах по строительству четвертой линии на базе собственной технологии «Новатэка» «Арктический каскад».
Запустить третью линию планируется до конца года, четвертую — в следующем году.
Красный Север: последние новости
Сегодня с опережением на полгода «Новатэк» запускает вторую очередь «Ямала СПГ» Минтранс рассчитал, сколько будет стоить парковка на Ямале На Ямале завершился капремонт в восьми многоквартирниках. Но работы по округу еще много
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