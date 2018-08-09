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Продажи Adidas в России упали
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Продажи Adidas в России и СНГ сократились на 2% — до €177 млн 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Reuters
Объем продаж немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas во II квартале 2018 года в России и СНГ составил €177 млн, сократившись в годовом выражении на 2%, говорится в отчете компании. При этом без учета валютных колебаний показатель увеличился на 14%.
По итогам I полугодия продажи Adidas в России и странах СНГ в годовом выражении снизились на 13% — до €297 млн  Продажи бренда Adidas во II квартале увеличились на 2% в годовом выражении — до €138 млн, Reebok — сократились на 13% — до €40 млн  Валовая прибыль Adidas в России и СНГ во II квартале составила €119 млн, сократившись на 1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, а операционная прибыль выросла на 8% — до €49 млн  Маржинальность бизнеса группы в России и СНГ за отчетный период снизилась по сравнению с показателем за I квартал на 0,7 процентных пункта — до 67,1%. Направление «Россия и СНГ» стало наиболее рентабельным рынком группы: в Западной Европе показатель по итогам квартала составил 48,3%, в Северной Америке — 40,8%, а Азиатско-Тихоокеанском регионе — 57,5%, в Латинской Америке — 43,9%, на развивающихся рынках — 50,1%.
Немецкая компания Adidas была основана в 1924 году в Баварии, она специализируется на дизайне и продаже спортивной обуви, одежды, сумок, часов, очков, инвентаря и других товаров для спорта. На рынке продукция представлена под брендами Adidas и Reebok.
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