Группа Raiffeisen заработала в России 237 млн евро

Группа Raiffeisen заработала в России за первое полугодие 237 млн евро

Полугодовая прибыль группы Raiffeisen в России после налогообложения составила 237 млн евро, немного сократившись по сравнению с январем — июнем 2017 года (с 241 млн). Такие данные приводятся в опубликованном в четверг, 9 августа, полугодовом отчете Raiffeisen Bank International.

Так, чистый процентный доход составил 347 млн евро (против 341 млн годом ранее), чистый комиссионный доход — 149 млн (157 млн за первое полугодие 2017-го), общий операционный доход — 506 млн (против 523 млн). Доналоговая прибыль равнялась 303 млн евро (за полгода в 2017-м — 308 млн).

«Как и в прошлом году, на деятельность в Восточной Европе повлиял высокий уровень волатильности валютных курсов в отчетный период. Средний курс белорусского рубля упал на 13% в годовом выражении, российского рубля — на 11%, украинской гривны — на 10%. С начала 2018 года курс рубля РФ уменьшился на 5%, в то время как курс гривны вырос на 10%, а белорусского рубля — на 2%», — отмечается в отчете. Общая прибыль группы в Восточной Европе составила 357 млн евро, уменьшившись на 4,6% в годовом выражении. В частности, полугодовая прибыль Raiffeisen на Украине после уплаты налога на прибыль снизилась с 96 млн до 92 млн евро, в Белоруссии — с 37 млн до 28 млн

В числе прочего поясняется, что рост чистого процентного дохода в России на 6 млн евро, несмотря на обесценение национальной валюты, был обусловлен снижением процентных издержек на депозиты клиентов.

Согласно данным отчетности, активы Raiffeisen в России выросли с 11,978 млрд евро на 30 июня 2017-го до 12,738 млрд на последнюю отчетную дату, объем выданных клиентам кредитов увеличился с 7,461 млрд до 8,133 млрд, привлеченных депозитов — с 8,811 млрд до 9,55 млрд евро. По состоянию на середину текущего года у группы в России 2,6 млн клиентов против 2,4 млн годом ранее.

В финансовом отчете Raiffeisen Bank International также отмечается, что серьезный спад на Московской бирже в апреле этого года в связи с ужесточением американских санкций в отношении определенных лиц и компаний в России отразился и на акциях RBI, котировки которых упали на 17% во II квартале 2018 года до 26,29 евро за бумагу на 30 июня.

Тем не менее консолидированная прибыль RBI по итогам полугодия выросла на 28,7% в годовом выражении и достигла 756 млн евро.