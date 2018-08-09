Ещё
Группа Raiffeisen заработала в России 237 млн евро
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.87
$
66.24
76.35
76.73
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.50
+0.00 Золото
1212.83
+0.02 РТС
1083.09
+0.48
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1589
–0.0053
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Группа Raiffeisen заработала в России за первое полугодие 237 млн евро 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Reuters
Полугодовая прибыль группы Raiffeisen в России после налогообложения составила 237 млн евро, немного сократившись по сравнению с январем — июнем 2017 года (с 241 млн). Такие данные приводятся в опубликованном в четверг, 9 августа, полугодовом отчете Raiffeisen Bank International.
Так, чистый процентный доход составил 347 млн евро (против 341 млн годом ранее), чистый комиссионный доход — 149 млн (157 млн за первое полугодие 2017-го), общий операционный доход — 506 млн (против 523 млн). Доналоговая прибыль равнялась 303 млн евро (за полгода в 2017-м — 308 млн).
Общая прибыль группы в Восточной Европе составила 357 млн евро, уменьшившись на 4,6% в годовом выражении. В частности, полугодовая прибыль Raiffeisen на Украине после уплаты налога на прибыль снизилась с 96 млн до 92 млн евро, в Белоруссии — с 37 млн до 28 млн 
«Как и в прошлом году, на деятельность в Восточной Европе повлиял высокий уровень волатильности валютных курсов в отчетный период. Средний курс белорусского рубля упал на 13% в годовом выражении, российского рубля — на 11%, украинской гривны — на 10%. С начала 2018 года курс рубля РФ уменьшился на 5%, в то время как курс гривны вырос на 10%, а белорусского рубля — на 2%», — отмечается в отчете.
В числе прочего поясняется, что рост чистого процентного дохода в России на 6 млн евро, несмотря на обесценение национальной валюты, был обусловлен снижением процентных издержек на депозиты клиентов.
Согласно данным отчетности, активы Raiffeisen в России выросли с 11,978 млрд евро на 30 июня 2017-го до 12,738 млрд на последнюю отчетную дату, объем выданных клиентам кредитов увеличился с 7,461 млрд до 8,133 млрд, привлеченных депозитов — с 8,811 млрд до 9,55 млрд евро. По состоянию на середину текущего года у группы в России 2,6 млн клиентов против 2,4 млн годом ранее.
В финансовом отчете Raiffeisen Bank International также отмечается, что серьезный спад на Московской бирже в апреле этого года в связи с ужесточением американских санкций в отношении определенных лиц и компаний в России отразился и на акциях RBI, котировки которых упали на 17% во II квартале 2018 года до 26,29 евро за бумагу на 30 июня.
Тем не менее консолидированная прибыль RBI по итогам полугодия выросла на 28,7% в годовом выражении и достигла 756 млн евро.
Банки.ру: последние новости
Банк ВТБ продал сербскую «дочку» за 0,9 млрд рублей У МТС появилось первое устройство по выдаче сим-карт с распознаванием личности ВТБ ведет переговоры о покупке двух банков
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля248
Государству посоветовали избавляться от компаний34
Приставы навязывают россиянам чужие долги28
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель4
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение