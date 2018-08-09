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«Европлан» в 1 полугодии увеличил объем нового бизнеса на 20%
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«Европлан» в 1 полугодии увеличил объем нового бизнеса на 20% 

Автостат 48 минут назад
Фото: Автостат
Автолизинговая компания «Европлан» по итогам первого полугодия 2018 года увеличил объем нового бизнеса на 20% до 37,2 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба «Европлана», в отчетный период компании удалось в очередной раз показать рост числа заключаемых сделок. С многочисленными лизингополучателями — российскими компаниями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами — «Европлан» заключил более 15 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования.
«Европлан» продолжает развитие сотрудничества и партнерских программ с ведущими автопроизводителями и с более чем 4000 дилерскими центрами по всей стране. В рамках специальных программ клиенты «Европлана» приобретают автомобили более 60 ведущих мировых марок со скидками и на специальных лизинговых условиях. В зависимости от марки и программы клиенты получают возможность минимизировать расходы своего бизнеса благодаря таким опциям, как аванс от 5% до 49%, нулевое удорожание, сниженные ежемесячные и выкупные платежи.
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