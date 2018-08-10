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Министерства получили документ с предложением взимать допналоги с несырьевых компаний
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Министерства получили документ с предложением взимать допналоги с несырьевых компаний
ТАСС
1 час назад
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Фото:
РИА "ФедералПресс"
Министерства получили документ с предложением о взимании с горно-металлургических и химических компаний РФ допналогов — источник.
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