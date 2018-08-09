Tele2 увеличил московскую базу бизнес‐клиентов на 63%

По итогам первого полугодия мобильный оператор « Tele2 Москва» увеличил свои бизнес-показатели в корпоративном сегменте. Так, число клиентов за данный период увеличилось на 34%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Продажа дополнительных услуг принесла Tele2 в 2,3 раза больше выручки, чем в прошлом году. Среди клиентов популярность получил сервис «Корпоративная АТС». Он позволяет установить в офисе телефонию с единым многоканальным номером, а также самостоятельно настраивать опцию в удобном web-интерфейсе.

Директор по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Москва» Tele2 Наталья Тимощук заявила, что сегмент корпоративного обслуживания положительно влияет на рост компании.

«Клиенты ценят качество голосовой связи, стоимость услуг и удобство тарифов. Они также положительно отзываются об оптимизации документооборота. Процедура максимально упрощает для клиентов коммуникацию с оператором и позволяет им сосредоточиться на решении собственных бизнес-задач», — отметила Тимощук.