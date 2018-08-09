Ещё
Evraz не планирует продажу своих североамериканских активов и делистинг с LSE
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.75
$
66.24
76.26
76.74
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.29
–0.03 Золото
1215.05
+0.11 РТС
1090.31
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1598
–0.0045
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Evraz не планирует продажу своих североамериканских активов и делистинг с LSE 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Evraz не планирует продажу своих североамериканских предприятий и делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщил журналистам в ходе телефонной конференции президент компании Александр Фролов.
"Что касается американских активов, мы считаем, что они для нас представляют стратегический интерес. Мы видим там возможности для развития. Это касается и рельсов, и труб большого диаметра… Никаких немедленных планов по продаже (активов — ред.) у нас нет", — сказал Фролов, отвечая на вопрос о возможности продажи североамериканских предприятий с учетом рисков, связанных с осложнением политических и экономических отношений США и РФ.
Глава Evraz отметил также, что компания не заинтересована в делистинге с LSE. «С точки зрения лондонского листинга мы никаких действий не планируем… Мы этот статус ценим и считаем, что, несмотря на текущие сложности в долгосрочной перспективе листинг — хороший инструмент для привлечения капитала в компанию. Хотя никаких немедленных планов в этом отношении у нас тоже нет», — пояснил Фролов.
Evraz North America объединяет шесть производственных предприятий в Портленде (штат Орегон), Реджайне (Саскачеван, Канада), Пуэбло (штат Колорадо), Калгари, Камроуз и Ред-Дир (Альберта). В собственности Evraz NA находятся также несколько перерабатывающих предприятий в Канаде и США.
Компания является лидером по производству рельсов в Северной Америке, а также крупнейшим производителем труб большого диаметра и ведущим производителем листовой стали. Также лидирует в производстве труб большого и малого диаметра в Канаде. Ежегодно производит более 4 миллионов тонн плоского, длинномерного и трубного проката.
Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, США и Канаде. Основным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd., которую контролируют Роман Абрамович, а также Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2017 году группа Evraz нарастила выпуск стали на 3,8% — до 14,033 миллиона тонн.
Прайм: последние новости
Запуск второй производственной линии "Ямала СПГ" состоится 9 августа в Сабетте СМИ: "Газпром" приостановил программу заимствований на фоне спора с "Нафтогазом" "Русал" из-за санкций начинает консервацию Надвоицкого завода в Карелии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля272
Как Россия обойдет долларовые санкции США116
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США605
Государству посоветовали избавляться от компаний47
Роковой август: рубль с треском обвалился30
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение