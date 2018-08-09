Evraz не планирует продажу своих североамериканских активов и делистинг с LSE

МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Evraz не планирует продажу своих североамериканских предприятий и делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщил журналистам в ходе телефонной конференции президент компании Александр Фролов

"Что касается американских активов, мы считаем, что они для нас представляют стратегический интерес. Мы видим там возможности для развития. Это касается и рельсов, и труб большого диаметра… Никаких немедленных планов по продаже (активов — ред.) у нас нет", — сказал Фролов, отвечая на вопрос о возможности продажи североамериканских предприятий с учетом рисков, связанных с осложнением политических и экономических отношений США и РФ.

Глава Evraz отметил также, что компания не заинтересована в делистинге с LSE. «С точки зрения лондонского листинга мы никаких действий не планируем… Мы этот статус ценим и считаем, что, несмотря на текущие сложности в долгосрочной перспективе листинг — хороший инструмент для привлечения капитала в компанию. Хотя никаких немедленных планов в этом отношении у нас тоже нет», — пояснил Фролов.

Evraz North America объединяет шесть производственных предприятий в Портленде (штат Орегон), Реджайне (Саскачеван, Канада), Пуэбло (штат Колорадо), Калгари, Камроуз и Ред-Дир (Альберта). В собственности Evraz NA находятся также несколько перерабатывающих предприятий в Канаде и США.

Компания является лидером по производству рельсов в Северной Америке, а также крупнейшим производителем труб большого диаметра и ведущим производителем листовой стали. Также лидирует в производстве труб большого и малого диаметра в Канаде. Ежегодно производит более 4 миллионов тонн плоского, длинномерного и трубного проката.