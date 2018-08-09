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«Ямал СПГ» запустил вторую линию завода
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«Ямал СПГ» запустил производство на второй технологической линии завода 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Ямал СПГ" дал официальный старт производству на второй технологической линии завода, которая была запущена на полгода раньше запланированного изначально срока, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии приняли участие заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, генеральный директор "Ямала СПГ" Евгений Кот, а также временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и четвертая почти на 1 миллион. Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года.
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