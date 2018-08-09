РУСАЛ сворачивает лавочку

Ситуация вокруг РУСАЛА резко обострилась: акции холдинга на Гонконгской фондовой бирже подешевели почти на 4% — до 2,19 гонконгских доллара. На котировки повлияла новость о том, что в случае сохранения санкций США компания Олега Дерипаски уже в сентябре приступит к консервации основных производственных мощностей. А поскольку РУСАЛ — второй на планете производитель алюминия и системообразующая для российской экономики компания, последствия такого развития событий могут оказаться печальными и для России, и для мирового рынка этого стратегического металла. В контексте сообщений о подготовленном в Вашингтоне новом пакете антироссийских санкций, в частности, в отношении крупнейших госбанков РФ, мучения РУСАЛа выглядят знаковыми.

Угроза роста цен до $ 3 тысяч за тонну

Сохранение санкций США в отношении РУСАЛа приведёт к подорожанию алюминия до $3 тысяч за тонну в 2019 году и долгосрочному дефициту металла на глобальном рынке, предупредило рейтинговое агентство Fitch . По мнению его экспертов, частично восполнить потери мог бы Китай, но стимулировать этот процесс может только рост цен. Согласно прогнозу Fitch, при другом сценарии, если США отменят свои ограничительные меры после 23 октября, рынок нормализуется к 2019 году, и цена алюминия в Лондоне в 2018—2019 годах будет оставаться в диапазоне $2,1−2,3 тысячи за тонну. Fitch также отмечает, что отсутствие ясности в отношении перспектив заключения новых договоров с РУСАЛом может препятствовать контрактованию на 2019 год продукции с добавленной стоимостью — сплавов, полуфабрикатов и металлопродукции.

Между тем, по словам близкого к «РИА Новости» источнику РУСАЛа, ситуация в отрасли намного хуже, чем оценивают эксперты. Собеседник агентства заметил, что «если санкции не будут сняты в ближайшее время, то контракты закончатся, и с 1 сентября вся продукция, предназначенная для зарубежных производителей, опять пойдет на склад». При том, что там до сих пор находится часть нереализованного в апреле алюминия. Ранее РУСАЛ уже сообщил о начале консервации мощностей Надвоицкого завода в Карелии, потерявшего рынок сбыта из-за санкций США. С учётом того, что до санкций холдинг экспортировал около 80% своей продукции (алюминия и глинозёма), такое развитие событий грозит обернуться катастрофой для всего глобального рынка, считают в РУСАЛе.

РУСАЛ, напомним, попал в санкционный список США 6 апреля вместе с рядом других структур, связанных с Олегом Дерипаской. Изначально Минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в перечне, а до 5 июня — разорвали с ними контракты. Затем срок был перенесен на 5 августа. Согласно последней отсрочке от Минфина , и финансовые и контрактные обязательства с РУСАЛом должны быть завершены до 23 октября 2018 года. Одним из условий отмены санкций в отношении РУСАЛа в Вашингтоне назвали снижение доли Дерипаски, который, в свою очередь, заявил о готовности сократить ниже 50% свою долю в крупнейшем акционере РУСАЛа — компании En+

Удар по устоям

В беспрецедентной санкционной истории с РУСАЛом речь идёт о том, что администрация президента Дональда Трампа наносит удар даже не столько по правительству РФ , сколько по одной из ключевых компаний России, поддерживающей экономическую стабильность в стране. Учитывая высокую долговую нагрузку РУСАЛа, уход с мировых бирж грозит холдингу техническим дефолтом в будущем. Хотя ясно, что государство не оставит его без помощи в виде рефинансирования зарубежных долгов в банках РФ. Проблема в том, что РУСАЛ — компания публичная, в режиме реального времени раскрывающая практически всю информацию о своём бизнесе. А значит, любой негативный фактор, связанный с компанией, бьёт по её капитализации и престижу.

Впрочем, в этих условиях бизнес в США и ЕС тоже несёт потери. Наиболее пострадала от ограничения поставок продукции РУСАЛа индустрия цветных металлов в Германии и Ирландии. По данным Financial Times, крупные европейские производители остались без сырья и пока не нашли альтернативные источники глинозёма. Для сертификации новых поставщиков, в особенности из Китая, понадобится время, в течение которого многие предприятия в Европе не смогут поддерживать загрузку своих мощностей. Что касается рынка США, то его доля в экспорте российского алюминия превышала 10%: в 2017 году РУСАЛ произвёл 3,7 млн тонн первичного алюминия, а в Штаты поставил около 400 тысяч тонн, на $1,4 млрд Для ряда американских компаний окончательная потеря РУСАЛа будет означать лишь то, что им придётся переориентироваться на другие рынки, прежде всего, на высоконкурентный азиатский.