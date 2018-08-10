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Челябинские власти поддержали реализацию двух инвестпроектов
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Челябинские власти поддержали реализацию двух инвестпроектов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АПИ Урал
ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг — РИА Новости. Власти Челябинской области поддержали реализацию двух инвестиционных проектов, в том числе компании «Ресурс» стоимостью более 3 миллиардов рублей, для улучшения инвестиционного климата в регионе, сообщила пресс-служба губернатора.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел заседание совета по улучшению инвестклимата в регионе.
"На заседании совета были поддержаны два проекта — «Производственно-логистический комплекс ООО „Ресурс“ (бренд „Увелка“) и АО „Производственный комплекс научно-производственного объединения „Андроидная техника“. Так, компании „Ресурс“ для расширения производственных и логистических комплексов и увеличения доли на рынке круп и овсяных хлопьев необходим земельный участок. Объем инвестиций в проект превысит 3 миллиарда рублей, будет создано 80 рабочих мест“, — говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что компания намерена расширить экспорт, увеличить поставки продукции, прежде всего, в Китай. При реализации проекта налоговые эффекты за 2019-2025 годы могут превысить 4 миллиарда рублей, окупаемость составит 3 года, добавляется в сообщении.
После одобрения советом заявки участок, расположенный в непосредственной близости от существующего производства в Увельском районе, компании будет предоставлен без торгов, сообщает пресс-служба.
Второй проект, который получил одобрение совета по улучшению инвестиционного климата, принадлежит научно-производственному объединению „Андроидная техника“. „Компания занимается разработкой роботов, робототехники на колесном и гусеничном ходу, а также передвижных устройств для людей с ограниченными возможностями“, — уточняется в сообщении.
По словам Дубровского, власти и впредь будут поддерживать подобные проекты, реализующие прорывные идеи, потому что это нужно новой экономике. „По сути, такие производства мы обсуждаем на „Иннопроме“ (международная промышленная выставка). Важно, чтобы их становилось больше на территории Челябинской области, чтобы талантливая молодежь оставалась у нас, и у нее была возможность для реализации своих идей“, — цитирует пресс-служба слова Дубровского.
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