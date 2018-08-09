Ещё
Участникам ТНФ помогут заключить контракты с крупнейшими корпорациями
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
66.29
76.30
76.81
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.36
+0.01 Золото
1214.80
+0.02 РТС
1086.26
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1591
–0.0052
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Участникам ТНФ помогут заключить контракты с крупнейшими корпорациями 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Компаниям, участвующим в Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ), помогут заключить контракты с самыми крупными корпорациями.
Представители ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК „Роснефть“, ПАО „Газпром нефть“, ПАО „СИБУР Холдинг“, ПАО „Сургутнефтегаз“ и SOCAR расскажут участникам мероприятия о планах компаний по закупкам на 2019 год, а также разберут типичные ошибки и ответят на вопросы.
»Для участников форума это уникальная возможность разобраться в тонкостях закупочных процедур и успешно войти в закупочный процесс, особенно если компания раньше в тендерах не участвовала. Такой ликбез будет полезен и тем, кто имеет неудачный опыт подачи заявок — как правило, все ошибки, которые компании допускают при составлении конкурсной документации — типичные, и их подробно разберут на сессиях», — прокомментировал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.
Сами нефтегазовые компании не менее заинтересованы в проведении закупочных сессий. Это позволяет расширить спектр конкурентных подрядчиков и поставщиков и повысить качество работы с ними.
ТНФ пройдет в Технопарке Тюмени с 19 по 20 сентября. В рамках мероприятия пройдут открытые закупочные сессии ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК „Роснефть“, ПАО „Газпром нефть“, ПАО „СИБУР Холдинг“, ПАО „Сургутнефтегаз“ и SOCAR.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Дмитрий Артюхов: вторую очередь «Ямал СПГ» запустят завтра Сотрудники Надвоицкого алюминиевого завода не спешат переходить в «Русский радиатор» Башкирская содовая компания планирует сократить половину сотрудников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка потопила рубль379
Россиян предостерегли от покупки валюты59
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США605
Как Россия обойдет долларовые санкции США118
Как долго продлится ослабление рубля1
Видео
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение