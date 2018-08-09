Участникам ТНФ помогут заключить контракты с крупнейшими корпорациями

Компаниям, участвующим в Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ), помогут заключить контракты с самыми крупными корпорациями.

»Для участников форума это уникальная возможность разобраться в тонкостях закупочных процедур и успешно войти в закупочный процесс, особенно если компания раньше в тендерах не участвовала. Такой ликбез будет полезен и тем, кто имеет неудачный опыт подачи заявок — как правило, все ошибки, которые компании допускают при составлении конкурсной документации — типичные, и их подробно разберут на сессиях», — прокомментировал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Сами нефтегазовые компании не менее заинтересованы в проведении закупочных сессий. Это позволяет расширить спектр конкурентных подрядчиков и поставщиков и повысить качество работы с ними.

ТНФ пройдет в Технопарке Тюмени с 19 по 20 сентября. В рамках мероприятия пройдут открытые закупочные сессии ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК „Роснефть“, ПАО „Газпром нефть“, ПАО „СИБУР Холдинг“, ПАО „Сургутнефтегаз“ и SOCAR.