Арбитраж признал банкротом компанию «Промсвязькапитал» 

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Промсвязькапитал» Дмитрия Ананьева. Общая задолженность компании перед кредиторами превысила 20 млрд рублей.
По словам представителя АО, компания не может покрыть эту задолженность из-за отсутствия имущества.
Суд ввел в «Промсвязькапитале» конкурсное производство сроком на шесть месяцев, сообщает РБК. Конкурсным управляющим назначен Рафаэль Сайдашев. Суд рассмотрит его отчет 7 февраля 2019 года.
Основным акционером компании (91,8%) является нидерландская Promsvyaz Capital B. V, ранее принадлежавшая братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. После раздела бизнеса она осталась за Дмитрием.
Через Promsvyaz Capital Ананьевы владели долями в Промсвязьбанке до того, как ЦБ забрал его на санацию в 2017 году.