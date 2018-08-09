Арбитраж признал банкротом компанию «Промсвязькапитал»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Промсвязькапитал» Дмитрия Ананьева . Общая задолженность компании перед кредиторами превысила 20 млрд рублей.

По словам представителя АО, компания не может покрыть эту задолженность из-за отсутствия имущества.

Суд ввел в «Промсвязькапитале» конкурсное производство сроком на шесть месяцев, сообщает РБК. Конкурсным управляющим назначен Рафаэль Сайдашев. Суд рассмотрит его отчет 7 февраля 2019 года.

Основным акционером компании (91,8%) является нидерландская Promsvyaz Capital B. V, ранее принадлежавшая братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. После раздела бизнеса она осталась за Дмитрием.