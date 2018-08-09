Роскосмос работает над планом реструктуризации кредитной задолженности Центра Хруничева 

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Руководители Роскосмоса в настоящее время работают над планом реструктуризации кредитной задолженности Центра имени М. В. Хруничева и вопросом применения земель предприятия. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждался вопрос финансового оздоровления Центра имени М. В. Хруничева. По ее итогам было объявлено, что госкорпорация получила поручения главы государства о действиях по ликвидации кредитной задолженности предприятия и немедленно приступила к работе над ними.
"Планы работы по реструктуризации кредитной задолженности Центра имени М. В. Хруничева и применению земель предприятия находятся в стадии проработки", — рассказал Устименко.
В 2015 году было принято решение о финансовом оздоровлении Центра, который выпускает ракеты-носители «Протон-М» и «Ангара». Сообщалось, что предприятию планируют выделить свыше 30 млрд рублей. Позднее стало известно, что инвестиции до 2025 года могут превысить 56 млрд рублей.
Также сообщалось, что Внешэкономбанк предоставил предприятию кредит в размере 37,5 млрд рублей в рамках программы финансового оздоровления под залог земли на территории Центра в Москве.