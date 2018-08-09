Ещё
Роскосмос работает над планом реструктуризации кредитной задолженности Центра Хруничева
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.89
$
66.32
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.24
–0.47 Золото
1213.66
+0.00 РТС
1090.81
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1568
–0.0074
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Роскосмос работает над планом реструктуризации кредитной задолженности Центра Хруничева 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Руководители Роскосмоса в настоящее время работают над планом реструктуризации кредитной задолженности Центра имени М. В. Хруничева и вопросом применения земель предприятия. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждался вопрос финансового оздоровления Центра имени М. В. Хруничева. По ее итогам было объявлено, что госкорпорация получила поручения главы государства о действиях по ликвидации кредитной задолженности предприятия и немедленно приступила к работе над ними.
"Планы работы по реструктуризации кредитной задолженности Центра имени М. В. Хруничева и применению земель предприятия находятся в стадии проработки", — рассказал Устименко.
В 2015 году было принято решение о финансовом оздоровлении Центра, который выпускает ракеты-носители «Протон-М» и «Ангара». Сообщалось, что предприятию планируют выделить свыше 30 млрд рублей. Позднее стало известно, что инвестиции до 2025 года могут превысить 56 млрд рублей.
Также сообщалось, что Внешэкономбанк предоставил предприятию кредит в размере 37,5 млрд рублей в рамках программы финансового оздоровления под залог земли на территории Центра в Москве.
ТАСС: последние новости
"Ямал СПГ" введет в эксплуатацию вторую линию завода по сжижению газа На Надвоицком заводе в Карелии запустят производство радиаторов ВТБ ведет переговоры о покупке нескольких банковских организаций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса86
В России вернулись к идее отказаться от доллара256
Россиян предостерегли от покупки валюты361
Силуанов успокоил россиян после падения рубля122
Америка потопила рубль475
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение