Роскосмос работает над планом реструктуризации кредитной задолженности Центра Хруничева

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел встречу с президентом России Владимиром Путиным , на которой обсуждался вопрос финансового оздоровления Центра имени М. В. Хруничева. По ее итогам было объявлено, что госкорпорация получила поручения главы государства о действиях по ликвидации кредитной задолженности предприятия и немедленно приступила к работе над ними.

"Планы работы по реструктуризации кредитной задолженности Центра имени М. В. Хруничева и применению земель предприятия находятся в стадии проработки", — рассказал Устименко.

В 2015 году было принято решение о финансовом оздоровлении Центра, который выпускает ракеты-носители «Протон-М» и «Ангара». Сообщалось, что предприятию планируют выделить свыше 30 млрд рублей. Позднее стало известно, что инвестиции до 2025 года могут превысить 56 млрд рублей.